Ligue 1, pronostici diciassettesima giornata: partite mercoledì ore 21:00

Ligue 1, il massimo campionato francese saluta il 2023 con un ricchissimo turno infrasettimanale: pronostici.

Il turno infrasettimanale della Ligue 1 si prende la scena in questo mercoledì prenatalizio: il massimo campionato francese, infatti, è fra quelli che si fermano durante le feste per poi ripartire soltanto a metà gennaio.

Qui andremo ad analizzare le partite in programma, ad eccezione delle sfide che vedranno protagoniste Psg e Marsiglia, alle quali abbiamo invece dedicato dei post a parte. Cominciamo dal Rennes, che a febbraio affronterà il Milan nello spareggio di accesso agli ottavi di Europa League. Il ritorno di Julien Stephan sulla panchina rossonera – da qualche settimana ha preso il posto del dimissionario Genesio – finora non ha sortito gli effetti sperati: se in Europa il Rennes non ha deluso le aspettative, in campionato le cose continuano a non andare per il verso giusto. Dopo le due sconfitte con Marsiglia a Monaco i bretoni si sono dovuti accontentare di un pareggio a reti bianche con il Tolosa, restando a +3 sulla zona retrocessione. Non è scontata la vittoria con il fanalino di coda Clermont, a secco di vittorie da metà novembre.

Il match più interessante è sicuramente quello tra Nizza e Lens, rispettivamente seconda e settima in classifica. La squadra di Francesco Farioli, unica finora a tenere il ritmo del Psg, ha appena incassato un’altra sconfitta – la seconda stagionale – molto fragorosa, contro la neopromossa Le Havre (3-1): la voglia di riscatto sarà parecchia nella sfida con i giallorossi, che fuori casa non fanno faville. Prevista una gara bloccata e poco spettacolare.

Le previsioni sulle altre partite

Hanno ritrovato i tre punti ed anche la fiducia nei propri mezzi i giocatori del Lione: grazie a Pierre Sage, il traghettatore che ha preso il posto dell’esonerato Grosso, i Gones hanno infilato due vittorie consecutive senza subire reti: 3-0 al Tolosa e 1-0 contro il Monaco.

Sulla scia di questi successi si può puntare un gettone su Lacazette e compagni, che vanno a caccia della terza vittorie consecutiva contro il Nantes. Da valutare anche un possibile colpaccio del Lille a Strasburgo: gli uomini guidati dall’ex romanista Paulo Fonseca non perdono da settembre e domenica scorsa hanno fermato la corsa del Psg, riacciuffato nei minuti finale da un gol dell’attaccante canadese David. Non dovrebbero invece mancare i gol nei match tra Brest e Lorient, Reims e Le Havre e Tolosa e Monaco: i monegaschi vanno in Occitania per dimenticare l’inaspettata battuta d’arresto con il Lione.

Ligue 1: possibili vincenti

Rennes o pareggio (in Clermont-Rennes)

Nizza o pareggio (in Nizza-Lens)

Lione (in Lione-Nantes)

Lille (in Strasburgo-Lille)

Le partite da almeno un gol per squadra

Tolosa-Monaco

Reims-Le Havre

Ligue 1: la partita da almeno tre gol complessivi

Brest-Lorient