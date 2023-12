Montpellier-Marsiglia è una partita della diciassettesima giornata della Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Marsiglia di Rino Gattuso domenica scorsa ha battuto anche il Clermont, centrando la quarta vittoria consecutiva in Ligue 1. Prima Murillo e poi Harit hanno permesso alla squadra allenata dal tecnico calabrese di tornare tra le prime sei ma soprattutto di portarsi a sole due lunghezze dal quarto posto, che dal prossimo anno significa Champions League.

Gattuso, arrivato tra lo scetticismo generale in uno spogliatoio sconquassato dopo la fugace esperienza di Marcelino e le continue contestazioni dei tifosi, è riuscito in pochi mesi a rimettere le cose a posto. Il Marsiglia oggi dà l’impressione di essere una squadra compatta e concentrata su quelli che sono gli obiettivi stagionali: rientrare tra le prime quattro e andare il più possibile avanti in Europa League. La sconfitta con il Brighton, l’unica finora subita nel mese di dicembre, ha impedito ai Phoceens di mantenere il primo posto nel girone, costringendoli a disputare gli spareggi di accesso agli ottavi di finale: a febbraio dovranno vedersela con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, retrocessi dalla Champions.

Prima della sosta natalizia il Marsiglia cercherà di ben figurare nella trasferta di Montpellier, ultima uscita del 2023 per entrambe le squadre.

La Paillade ha appena interrotto un digiuno di vittorie che durava da fine ottobre: una rete di Esteve dopo nove minuti ha deciso la sfida di domenica scorsa con il neopromosso Metz, battuto 1-0 a domicilio. Può sorridere il tecnico Michel Der Zakarian, nonché tirare un lungo sospiro di sollievo, visto che la sua squadra si stava avvicinando pericolosamente alla zona retrocessione. Il Montpellier è dodicesimo in classifica ma con un margine di quattro punti sulla terzultima: non c’è da stare tranquilli.

Come vedere Montpellier-Marsiglia in diretta tv e in streaming

Montpellier-Marsiglia, in programma mercoledì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

L’ultimo successo del Montpellier sul Marsiglia è datato 2018. Da allora i Phoceens hanno quasi sempre avuto la meglio, compreso nella sfida di Coppa di Francia di due anni fa. Trasferta comunque insidiosa per gli uomini di Gattuso, che peraltro fuori casa sembrano essere più vulnerabili: dovrebbero in ogni caso evitare la sconfitta in un match da almeno una rete per parte, trend statistico rispettato in sette degli ultimi otto confronti.

Le probabili formazioni di Montpellier-Marsiglia

MONTPELLIER (4-2-3-1): Lecomte; Sacko, Tchato, Jullien, Estève; Ferri, Chotard; Al-Tamari, Savanier, Fayad; Adams.

MARSIGLIA (3-5-2): Pau Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi; Murillo, Veretout, Ounahi, Harit, Renan Lodi; Vitinha, Aubameyang.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2