Superenalotto, cambia tutto: le date UFFICIALI delle estrazioni

Superenalotto, adesso è anche UFFICIALE: cambia tutto. Ecco le date delle estrazioni per queste feste che ormai sono davvero alle porte

Eccoci, siamo arrivati: siamo proprio nella settimana che porta al Natale e se non avete fatto ancora i regali – chi scrive ha chiuso i giochi in un giorno solo – vi consigliamo di accelerare i tempi. Perché di tempo ne rimane davvero poco.

Bene, e dovete stare attenti anche ad un’altra cosa, soprattutto se siete dei giocatori del Superenalotto e soprattutto se siete quei tipi di giocatori che giocano, sempre, e in maniera costante, gli stessi numeri. Sì, soprattutto in questo caso dovete prendere carta e penna, per bene, leggere questo articolo, e segnare sulla vostra agenda le modifiche che, il sito ufficiale del Superenalotto, ha reso ufficiali. In vista delle festività infatti ci sono dei cambiamenti importanti, di quelli che possono fare la differenza. Quindi, taccuino in mano e scrivete. Oppure, cosa assai più semplice, mettete IlVeggente tra i vostri preferiti, ci pensiamo noi a darvi le notizie al momento giusto e quando realmente servono.

Superenalotto, ecco le date ufficiali

“L’estrazione del concorso n°176 di giovedì 21 dicembre è anticipata a martedì 19 dicembre 2023. L’estrazione del concorso n°177 di venerdì 22 dicembre è anticipata a giovedì 21 dicembre 2023. L’estrazione del concorso n°178 di sabato 23 dicembre è anticipata a venerdì 22 dicembre 2023. L’estrazione del concorso n°179 di martedì 26 dicembre è anticipata a sabato 23 dicembre 2023. Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia in in Ricevitoria, sia da App che online”.

Questo è quanto si legge sul sito ufficiale del Superenalotto come detto. E allora ecco che le modifiche sono belle importanti e tutti dovete stare attenti. Consiglio? Come al solito e come ribadito più volte è assai semplice riuscire a stare tranquilli anche nelle vacanze natalizie: come si legge nell’ultima riga basta giocare in abbonamento per un mesetto a questa parte (le modifiche riguarderanno anche le prime date del 2024) per non rimanere col pensiero di dover giocare.