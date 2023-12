Villarreal-Celta Vigo, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Villarreal-Celta Vigo è una partita valida per la diciottesima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 21:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Sono tre i punti che dividono in classifica il Villarreal e il Celta Vigo. Solamente che questi tre punti per il momento fanno decisamente la differenza. Sì, perché i padroni di casa sono a metà classifica con 16, mente gli ospiti, con 13, al momento sarebbero retrocessi. Sì, la differenza è davvero enorme.

Ora, non bisogna aggiungere forse altro per far capire non solo l’importanza che potrebbe avere questo match per il Villarreal in caso di vittoria e soprattutto per il Celta Vigo di Benitez in caso di sconfitta. Che, però, almeno da quello che è il momento, dovrebbe riuscire almeno a strappare un punto da una trasferta difficile come quella sul campo De La Ceramica.

Il momento del Celta è sicuramente importante: non perde da cinque partite e sta dimostrando, anche se ci è voluto un poco di tempo e questo è fuori discussione, di star incominciano a recepire quelli che sono i dettami tattici di un allenatore navigato e che sa fare il suo lavoro. In casa Villarreal, invece, ci sarebbe da mettersi alle spalle al legnata contro il Real Madrid. Sì, la sconfitta era preventivabile, ma non in queste dimensioni. Ecco allora che tutto, anche per questo, lascia presagire che possa finire in parità.

Come vedere Villarreal-Celta Vigo in diretta tv e streaming

Villarreal-Celta Vigo, valida per la diciottesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma mercoledì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra. E un pareggio è il risultato più probabile. Non solo per quello che dice la classifica, ma anche per quello che dice il momento di forma che le due formazioni stanno attraversando. Insomma, gara da X.

Le probabili formazioni di Villarreal-Celta Vigo

VILLARREAL (4-2-3-1): Jorgensen; Altmira, Mandi, Cuenca, Pedraza; Akhomach, Terrats, Parejo, Trigueros; Sorloth, Morales.

CELTA VIGO (4-3-3): Guaita; Vazquez, Nunez, C. Dominguez, Ristic; Mingueza, Tapia, Dotor, Bamba; Douvikas, Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1