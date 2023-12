Athletic Bilbao-Las Palmas, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Athletic Bilbao-Las Palmas è una partita valida per la diciottesima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 21:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’ultima sconfitta dell’Athletic Bilbao è datata 22 ottobre, quindi quasi due mesi fa. Da allora in poi la squadra di Valverde ha piazzato una serie incredibile di risultati utili che le permettono, adesso, di guardare anche a quello che potrebbe essere un piazzamento Champions League per la prossima stagione. Il quarto posto infatti è lì, distante solamente due punti.

I baschi arrivano a questo match contro il Las Palmas – una delle squadre rivelazioni di questa stagione – forti della vittoria contro l’Atletico Madrid senza nemmeno subire reti. Una prova di forza importante, e per una squadra che da sempre bazzica nelle zone alte di classifica, cercare il salto definitivo di qualità sarebbe qualcosa di unico. Ecco perché le motivazioni in questa sfida dovrebbero alla fine fare completamente la differenza. Non che queste, ovvio, manchino alla formazione ospite, che però ne potrebbe avere un poco di meno rispetto ai padroni di casa. Il motivo? Il Las Palmas ha un solo obiettivo, quello di prendersi la salvezza, e questa è quasi ampiamente in cassaforte dopo un avvio di stagione davvero esaltante. Non cambia molto perdere o vincere una partita del genere contro una formazione che ha target diversi. Quindi sì, gli ospiti scenderanno in campo per centrare un risultato positivo, ma non si strapperebbero i capelli qualora dovesse arrivare una sconfitta.

Come vedere Athletic Bilbao-Las Palmas in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Las Palmas, valida per la diciottesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma mercoledì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Gara indirizzata e vittoria dell’Athletic Bilbao che ci sta, eccome. Sfida quella in terra basca che dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. I tre punti, però, alla squadra di casa. Senza dubbio.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Las Palmas

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Lekue, Vivian, Paredes, Berchiche; Prados, Herrera; I. Williams, Sancet, N. Williams; Guruzeta.

LAS PALMAS (4-3-3): Valles; Suarez, Coco, Marmol, S. Cardona; Munoz, Perrone, Loiodice; Park, Pejino, Munir.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1