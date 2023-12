Barcellona-Almeria, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Barcellona-Almeria è una partita valida per la diciottesima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 19:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Non vince da tre partite il Barcellona. E questo ha permesso alle altre di allontanarsi. Lo hanno fatto sia il Girona che il Real Madrid e, inoltre, anche l’Atletico adesso è un punto sotto – e una partita in meno – rispetto alla squadra di Xavi. Insomma, non serve aggiungere altro per dire che i catalani, contro la squadra che chiude la classifica, sono obbligati a vincere.

E lo faranno, senza dubbio. Non ci possono essere davvero discussioni in questo momento: il Barcellona contro l’Almeria si prenderà i tre punti e spererà, ovviamente, di ricevere notizie positive dagli altri campi. Rimanere intanto al terzo posto, e poi avvicinarsi alle altre che al momento hanno un passo diverso, significherebbe passare un bel Natale. A questa partita guarda con un certo interesse – così come guarderà a tutte le altre da qui a febbraio – anche il Napoli di Mazzarri, che negli ottavi di finale di Champions League appunto giocherà contro Lewandowski e compagni. Chiuso il cerchio di quello che ci aspetterà, adesso andiamo a vedere quello che potrebbe essere il pronostico di questo match.

Come vedere Barcellona-Almeria in diretta tv e streaming

Barcellona-Almeria, valida per la diciottesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma mercoledì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive che si potrebbero vedere solamente per una squadra. Ovvio che sarà il Barcellona che, contro un Almeria ultimo in classifica ha un solo risultato a disposizione, la vittoria. La sfida dello Stadio Olimpico si sbloccherà già nel primo tempo. E ci potrebbe essere, anche, la solita rete di Lewandowski.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Barcellona-Almeria

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Cancelo, Araujo, Kounde, Balde; Gundogan, Romeu, Pedri; Raphinha, Felix, Lewandowski.

ALMERIA (3-4-3): Maximiano; Montes, Gonzalez, Chumi; Pozo, Lopy, Baba, Akieme; Arribas, Embarba, Baptistao.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0