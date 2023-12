I pronostici di mercoledì 20 dicembre: Coppa Italia, Liga, Bundesliga, Ligue 1

I pronostici di mercoledì 20 dicembre: si gioca in Coppa Italia, Liga, Ligue 1 e Bundesliga, in campo pure la League Cup inglese.

Mercoledì avaro di eventi in Italia, con la sola partita di coppa tra Inter e Bologna, ma non nel resto d’Europa: in programma ci sono ben 9 partite di Ligue 1, sei di Bundesliga e tre di Liga, più l’ultimo quarto di finale della League Cup inglese tra Liverpool e West Ham.

Nel campionato francese la capolista PSG – bloccata sul pareggio nei minuti di recupero dal Lille nello scorso turno – dovrebbe tornare alla vittoria in casa contro il pericolante Metz in una partita da almeno tre gol complessivi.

Pronostici altre partite

Al comando della classifica di Bundesliga c’è invece il Bayer Leverkusen, che può ipotecare il titolo di campione d’inverno battendo in casa il Bochum. Il Bayern Monaco è atteso da una trasferta un po’ più complicata contro il Wolfsburg, ma i tre punti dovrebbero arrivare ugualmente. Attesi gol in Eintrach Francoforte-Borussia Moenchengladbach e Stoccarda-Augsburg.

Nella Liga spagnola il Barcellona – che continua a perdere punti dalla capolista Girona – non può più sbagliare in casa contro l’Almeria; vittoria interna altamente probabile così come in Athletic Bilbao-Las Palmas.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Inter-Bologna, Coppa Italia, ore 21:00

Vincenti

• Lione (in Lione-Nantes, Ligue 1, ore 21:00)

• Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Las Palmas, Liga, ore 21:30)

• Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Bochum, Bundesliga, ore 20:30)

• Bayern Monaco (in Wolfsburg-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bayer Leverkusen-Bochum, Bundesliga, ore 20:30

• Stoccarda-Augsburg, Bundesliga, ore 20:30

• PSG-Metz, Ligue 1, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Eintracht Francoforte-Borussia Mönchengladbach, Bundesliga, ore 20:30

• Liverpool-West Ham United, League Cup, ore 21:00

• Tolosa-Monaco, Ligue 1, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Nizza-Lens, Ligue 1, ore 21:00)