Ribaltone totale Bagnaia: la scelta Ducati è fatta

Ribaltone totale Bagnaia, la scelta della Ducati ormai è fatta e verrà comunicata presto. L’annuncio non lascia spazio a interpretazioni diverse. Ecco quello che succederà in poco tempo

Oltre la pista c’è il mercato dei piloti. E la Ducati prima o poi deve decidere a chi affidarsi per la prossima annata. Una situazione che non lascia tranquilli – secondo formulapassion.it – quelli che sono in corsa per prendersi il posto al fianco di Pecca Bagnaia.

E sono tre che sognano di andare con il campione del Mondo: i candidati, al momento, sono Enea Bastianini, Jorge Martin e Marc Marquez. Da questi nomi uscirà il prossimo pilota ufficiale. E c’è fibrillazione, attesa, per una decisione che comunque arriverà, ed è questo l’annuncio, nello spazio di pochissimo tempo. A parlare, infatti, è stato il direttore generale Gigi Dall’Igna, che non solo deve tenere conto di quelle che sono le prestazioni in pista, ma anche stare attento a non rompere gli equilibri interni. Ma ormai ci siamo, un’indicazione arriverà nello spazio di pochissimo tempo.

Ribaltone totale Bagnaia, la situazione

“Tutti sono stati campioni del mondo e sono dei campioni, nessuno deve dimostrare nulla: si tratta di scegliere, non dobbiamo aspettare ancora troppo per una questione di correttezza nei confronti dei piloti, che stanno facendo un lavoro meraviglioso e dunque dobbiamo rispettarli non facendo perdere loro delle opportunità per il futuro. Non credo che tarderemo a fare la nostra scelta, che rimane difficile e complicata. Un po’ di tempo serviva“, questo il suo commento a Sky Sport MotoGP.

“Devo dire che Enea ha fatto una gara davvero meravigliosa“, ha aggiunto a proposito di Bastianini, che sembra il pilota con le quotazioni minori per il team ufficiale. ” E’ arrivato quarto ma per me le colpe non sono tutte sue. Io lo so bene, ne terremo sicuramente conto perché ha fatto dei tempi importanti soprattutto a fine gara. La scelta dei piloti sarà sicuramente molto dura perché stanno facendo tutti cose incredibili. Sarà complicato decidere, ma toccherà farlo“.