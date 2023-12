Inter-Bologna, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Inter-Bologna è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Bologna fa parte di quel ristrettissimo numero di squadre che in campionato sono riuscite ad evitare la sconfitta contro l’Inter. Era inizio ottobre quando l’ex Thiago Motta si rese indigesto ai nerazzurri, rimontando ben due gol a Lautaro Martinez e compagni, prima con un rigore di Orsolini e poi con il talentuoso attaccante olandese Zirkzee.

A San Siro la sfida terminò 2-2: da allora l’Inter ha sempre vinto, ad eccezione del pareggio nello scontro diretto con la Juve, mentre il Bologna ha continuato la sua ascesa verso i piani alti della Serie A. I felsinei stanno vivendo un momento davvero magico: il successo con la Roma, battuta 2-0 al “Dall’Ara”, li ha proiettati al quarto posto, stavolta da soli. Se il campionato dovesse finire oggi, la squadra di Motta sarebbe qualificata alla Champions League. Per capirci meglio, nell’era dei tre punti a partita i rossoblù non avevano mai fatto così bene, arrivando a totalizzare ben 28 punti dopo le prime sedici giornate. Il Bologna, oltre ad esprimere un calcio propositivo, è molto solido: ha subito solamente 12 gol ed ha perso a malapena due partite. La Coppa Italia potrebbe, a questo punto, rientrare a pieno titolo tra gli obiettivi stagionali. Del resto, finora i felsinei non l’hanno snobbata, aggiudicandosi senza grossi problemi le sfide con Cesena e Verona, battute entrambe 2-0.

Due squadre in gran forma

Per l’Inter, invece, si tratta del debutto in questa edizione. Simone Inzaghi insegue il terzo successo consecutivo dopo le vittorie dello scorso maggio e dell’anno precedente.

L’obiettivo, anche stavolta, è tornare all’Olimpico – sede della finalissima – dove i nerazzurri domenica hanno battuto nettamente la Lazio (0-2), domata grazie ai gol della ThuLa, la premiata ditta formata da Lautaro e Thuram. Terza vittoria di fila per un’Inter che ha saputo approfittare del mezzo passo falso della Juventus – solo 1-1 a Genova per i bianconeri – e consolidare la vetta, volando a +4 sulla squadra di Massimiliano Allegri. Farà verosimilmente riposare la maggior parte dei titolari Inzaghi: in attacco con l’insostituibile Lautaro ci sarà Arnautovic, mentre a centrocampo partiranno dal 1′ Frattesi, Klaassen e Carlos Augusto. Turnover anche per Motta: ballottaggio van Hooijdonk-Zirkzee in attacco, sulla trequarti invece occasione per Fabbian, giovane talento in prestito proprio dall’Inter.

Come vedere Inter-Bologna in diretta tv e streaming

La sfida tra Inter e Bologna è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 505 del digitale). Sarà possibile vedere Inter-Bologna anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Thiago Motta, come avvenne due mesi fa in campionato, riuscirà a mettere in difficoltà la sua ex squadra: per l’Inter, che scenderà in campo con tante riserve, non sarà una passeggiata battere questo Bologna ed approdare ai quarti. Ci aspettiamo una partita equilibrata e divertente, in cui anche gli emiliani dovrebbero trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Inter-Bologna

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro Martinez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, El Azzouzi; Ndoye, Fabbian, Lykogiannis; Zirkzee.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1