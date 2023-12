Union Berlino-Colonia, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Union Berlino-Colonia è una partita della sedicesima giornata di Bundesliga e si gioca mercoledì alle 18:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

L’Union Berlino si è ormai rassegnato. Finito fuori da tutte le coppe, l’obiettivo di quest’anno deve essere mantenere la categoria ed evitare una disastrosa retrocessione. I capitolini continuano a perdere: sabato è arrivata un’altra brutta sconfitta in casa del Bochum (3-0), una nuova battuta d’arresto dopo gli spiragli di luce che si erano intravisti nelle due precedenti partite con Augsburg e Borussia Monchengladbach (un pareggio e una vittoria).

La situazione di classifica rimane desolante: con una gara in meno – bisognerà recuperare la sfida con il Bayern Monaco, rinviata per neve – l’Union Berlino è terzultimo, in piena zona rossa. Di lavoro da svolgere ne ha parecchio il nuovo tecnico, Nenad Bjelica, che un mese fa ha preso il posto dell’esonerato Fischer, rimosso dall’incarico al termine di una lunghissima serie di sconfitte consecutive. C’è stata una piccola inversione di tendenza con l’arrivo dell’allenatore croato ma il tracollo dello scorso fine settimana a Bochum ha di nuovo gettato nello sconforto i tifosi degli Eisernen, passati nel giro di pochi mesi dall’euforia per la storica qualificazione alla Champions League alla paura di retrocedere.

Due squadre deludenti

Nell’ultima giornata di Bundesliga del 2023 l’Union Berlino ospiterà il Colonia in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza.

Non se la passano bene neppure i Billy Goats, penultimi e con gli stessi punti dell’Union ma anche con una gara in più. La squadra di Steffen Baumgart, che continua ad avere la fiducia della società nonostante il momentaccio, da fine ottobre in poi è riuscita ad avere la meglio esclusivamente con il fanalino di coda Darmstadt. Domenica i biancorossi sono tornati di nuovo a mani vuote dalla trasferta di Friburgo (2-0), restando per l’ennesima volta a secco di gol: solo 10 reti segnate per quello che è il peggior attacco del torneo.

Come vedere Union Berlino-Colonia in diretta tv e streaming

La sfida tra Union Berlino e Colonia è in programma mercoledì alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Union Berlino è imbattuto nelle sfide in Bundesliga contro il Colonia: il bilancio è di otto successi dei capitolini e due pareggi. La squadra di Bjelica dovrebbe evitare la sconfitta anche stavolta ma non ci aspettiamo certo una gara spettacolare tra due formazioni che vivono un momento difficilissimo e che faranno di tutto per non perdere. Le reti complessive potrebbero essere meno di tre allo Stadion an der alten Forsterei.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Colonia

UNION BERLINO (4-2-3-1): Rønnow; Juranović, Knoche, Leite, Roussillon; Khedira, Haberer; Hollerbach, Volland, Becker; Behrens.

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Carstensen, Hübers, Kilian, Heintz; Martel, Ljubicic; Thielmann, Kainz, Maina; Selke.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0