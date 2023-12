Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach, Bundesliga: formazioni, pronostici

Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach è una partita della sedicesima giornata di Bundesliga e si gioca mercoledì alle 20:30: tv, pronostici.

Si sta per concludere un girone d’andata in tono minore sia per l’Eintracht Francoforte che per il Borussia Monchengladbach, due squadre che al momento devono accontentarsi di galleggiare a metà classifica.

I rossoneri di Dino Toppmoller sono ottavi, ma lontanissimi dal quarto posto e dalla zona Champions League: il campionato è ancora lungo ma i dubbi di inizio stagione sulla competitività della rosa dell’Eintracht dopo i numerosi addii erano fondati. Sono arrivati dei giocatori interessanti ma non è facile sostituire elementi del calibro di Kolo Muani, uno dei tanti che in estate hanno lasciato Francoforte. Il risultato è un’annata finora con pochi guizzi e molta discontinuità. L’Eintracht non è riuscito ad arrivare primo neppure nel girone di Conference League e adesso sarà costretto a disputare gli spareggi di accesso agli ottavi contro i belgi dell’Union Saint-Gilloise. Una delle poche gioie è stata la vittoria per 5-1 sul Bayern Monaco. Una lezione severissima quella impartita ai campioni in carica, ma alla quale Gotze e compagni non hanno dato seguito, visto che nelle due gare successive hanno perso prima con l’Aberdeen in Europa League e poi con il Leverkusen in Bundesliga.

Eintracht troppo discontinuo

Non c’è stata partita domenica in casa delle Aspirine di Alonso, che dopo i primi 60 minuti erano già in vantaggio di tre gol (3-0), riportando sulla terra gli uomini di Toppmoller.

La discontinuità è un problema anche per il Borussia Monchengladbach, che in classifica ha quattro punti in meno dell’Eintracht. I Fohlen vanno forte quasi esclusivamente davanti al proprio pubblico, anche se nell’ultimo turno di campionato si sono fatti riacciuffare nel finale dal Werder Brema, ribaltato inizialmente da una doppietta del talentino Reitz (2-2). Gerardo Seoane, tecnico del Borussia, si consola con l’ottimo cammino in Coppa di Germania, dove la sua squadra ha raggiunto i quarti: a febbraio l’attende il Saarbrucken.

Come vedere Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach in diretta tv e streaming

Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach, in programma mercoledì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Due squadre discontinue ed imprevedibili. L’Eintracht Francoforte, tuttavia, potrà far valere il fattore casalingo:. Il Borussia Monchengladbach, infatti, fuori casa finora ha vinto a malapena una partita e soprattutto ha incassato ben 21 gol. Gli uomini di Toppmoller dovrebbero dunque evitare la sconfitta in un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Smolčić; Buta, Skhiri, Larsson, Knauff; Dina Ebimba, Chaïbi; Marmoush.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-1-4-2): Nicolas; Scally, Elvedi, Wöber; Weigl; Honorat, Reitz, Koné, Netz; Pléa, Čvančara.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2