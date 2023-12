Bayer Leverkusen-Bochum, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-Bochum è una partita della sedicesima giornata di Bundesliga e si gioca mercoledì alle 20:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Mancano solo due giornate al giro di boa in Bundesliga e le possibilità del Bayer Leverkusen di aggiudicarsi il titolo simbolico di campione d’inverno sono molto alte.

Le Aspirine hanno 4 punti di vantaggio sulla loro principale inseguitrice, il Bayern Monaco. I bavaresi hanno giocato una gara in meno – recupereranno il match con l’Union Berlino a fine gennaio – e non potrebbero più raggiungere i rossoneri di Xabi Alonso se questi dovessero avere la meglio sul Bochum nell’ultima uscita dell’anno solare. Inutile dire che i tifosi del Werkself stanno vivendo una specie di sogno. Primo posto, nessuna sconfitta – guarda caso, il Bayer non perde dallo scorso maggio e l’ultima squadra a batterlo fu proprio il Bochum – e miglior difesa del torneo. Soltanto tre squadre sono riuscite a fermare il Leverkusen: Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Stoccarda. Si profila dunque un entusiasmante duello con il club più titolato del paese e che vince da undici anni di fila. Per riuscire a trionfare – sarebbe il primo storico titolo per il Bayer Leverkusen – gli uomini di Alonso dovranno tenere questo ritmo anche nella seconda parte della stagione.

Leverkusen ancora imbattuto

Domenica scorsa, intanto, i rossoneri hanno ripreso la loro corso travolgendo 3-0 l’Eintracht Francoforte, che solo una settimana prima aveva rifilato 5 gol al Bayern Monaco.

Nel turno infrasettimanale prima della lunga pausa il Bayer Leverkusen giocherà di nuovo in casa e stavolta ad attenderlo ci saranno gli uomini di Thomas Letsch, che nell’ultimo periodo sono apparsi in salute. Il Bochum da fine ottobre ha perso solamente una partita e si è aggiudicato gli ultimi due impegni casalinghi con Wolfsburg e Union Berlino, portandosi a +6 sulla zona retrocessione. I biancazzurri non hanno ancora vinto alla BayArena da quando sono tornati in massima serie. Tre vittorie del Leverkusen e un pareggio nei quattro precedenti più recenti ma soprattutto in nessuno dei casi sono andate a segno entrambe.

Come vedere Bayer Leverkusen-Bochum in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Bochum, in programma mercoledì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Il Bochum ha dimostrato di essere una squadra in grado di raggiungere anche quest’anno una salvezza tranquilla. Ha le carte in regola anche per dare filo da torcere al Bayer Leverkusen ma è improbabile che la striscia positiva del Werkself si interrompa proprio con loro: si prospetta una vittoria comoda da parte degli uomini di Xabi Alonso, che verosimilmente chiuderanno in vantaggio entrambi i tempi di gioco. Almeno 3 le reti totali.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Bochum

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface.

BOCHUM (4-3-3): Riemann; Gamboa, Oermann, Schlotterbeck, Bernardo; Osterhage, Losilla, Bero; Asano, Paciência, Antwi-Adjei.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0