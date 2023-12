Stoccarda-Augsburg, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Stoccarda-Augsburg è una partita della sedicesima giornata di Bundesliga e si gioca mercoledì alle 20:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Bayern Monaco domenica si è dimostrato un ostacolo troppo alto per essere valicato ma il 3-0 dell’Allianz Arena è una punizione forse un po’ troppo severa per uno Stoccarda che, nonostante il dominio del possesso palla, è tornato dalla Baviera con tre gol sul groppone.

La pesante sconfitta subita in casa dei campioni in carica però non inficia in alcun modo lo splendido percorso che stanno facendo gli uomini guidati da Sebastian Hoeness, passati nel giro di pochi mesi dall’esultare per una salvezza risicata – lo Stoccarda la scorsa estate si salvò solamente nello spareggio promozione-retrocessione – ad essere una possibile contender per un posto nella prossima Champions League. Almeno questo racconta l’attuale classifica, con gli Svevi ormai stabilmente tra le prime quattro e davanti a squadre ben più quotate, come ad esempio il Borussia Dortmund. I biancorossi nell’ultima gara del 2023 hanno davanti una ghiotta occasione: ieri, infatti, il Dortmund è stato sorprendentemente fermato al Signal Iduna Park dal Mainz ed in caso di vittoria contro l’Augsburg, lo Stoccarda si porterebbe addirittura a +7 sui gialloneri e scavalcherebbe anche il Lipsia – pure i Roten Bullen hanno pareggiato – riaccomodandosi al terzo posto.

Lo Stoccarda può consolidare il quarto posto

I bavaresi non sono però la classica squadra-materasso, tutt’altro. Con il nuovo allenatore, il danese Jess Thorup, l’Augsburg è tornato ad essere una sorta di mina vagante.

L’obiettivo stagionale rimane sempre la salvezza ma per ora Demirovic e compagni possono scendere in campo senza troppa pressione. La zona rossa è infatti molto lontana – la terzultima ha otto punti in meno – con l’Augsburg momentaneamente decimo in classifica e neppure troppo distante dall’Europa. La formazione bavarese da fine ottobre si è arresa solo al Werder Brema e sabato scorso ha portato a casa un punto preziosissimo nella sfida con il Borussia Dortmund, fermato 1-1 alla WWK Arena. Nella trasferta di Stoccarda Thorup potrebbe dover fare a meno di Iago, oltre ai lungodegenti Framberger e Oxford. Affollata anche l’infermeria dello Stoccarda: assenti Egloff, Ito, Kastanaras e Nartey.

Come vedere Stoccarda-Augsburg in diretta tv e streaming

Stoccarda-Augsburg, in programma mercoledì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

L’Augsburg dà il meglio tra le mura amiche e non è un caso che su questo campo non vinca da otto anni. Puntiamo sulla voglia di rivalsa dello Stoccarda, che deve voltare immediatamente pagina dopo la sconfitta di Monaco di Baviera. Tutto lascia pensare in ogni caso ad una gara ricca di gol.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Augsburg

STOCCARDA (4-4-2): Nübel; Vagnoman, Anton, Zagadou, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Führich; Undav, Guirassy.

AUGSBURG (4-2-3-1): Dahmen; Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen; Rexhbecaj, Dorsch; Jensen, Demirović, Vargas; Tietz.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1