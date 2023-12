Wolfsburg-Bayern Monaco è una partita della sedicesima giornata di Bundesliga e si gioca mercoledì alle 20:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

L’inattesa debacle di Francoforte era solo un incidente di percorso. A dirlo sono state le due partite successive contro Manchester United e Stoccarda, entrambe vinte dal Bayern Monaco di Thomas Tuchel.

Ha fatto decisamente più notizia il 3-0 rifilato ai biancorossi di Sebastian Hoeness domenica scorsa in campionato: una doppietta dell’implacabile Kane – già 20 i gol in campionato per l’ex attaccante del Tottenham – e una rete dell’ex napoletano Kim hanno consentito ai bavaresi di riprendere la loro corsa sul Bayer Leverkusen e battere una squadra ad oggi è la quarta forza della Bundesliga. È stato un Bayern insolito quello visto all’opera tre giorni fa, che ha scelto scientemente di lasciare il possesso agli avversari e giocare quasi di rimessa: una strategia che si è rivelata vincente. In questo modo i campioni in carica hanno consolidato il secondo posto e in caso di vittoria contro il Wolfsburg dell’ex Niko Kovac andrebbero a +8 sul Lipsia. Improbabile, invece, che Tuchel e i suoi uomini riescano ad aggiudicarsi il titolo, solo platonico, di campioni d’inverno: sono attualmente quattro infatti i punti che li separano dal Leverkusen capolista, che però ha giocato una gara in più.

Bavaresi contro l’ex Kovac

Contro il Wolfsburg mancheranno all’appello Buchmann, Coman, Gnabry, Mazraoui, Sarr e Ulreich, ma ci sarà capitan Muller, fresco di rinnovo del contratto fino al 2025.

I biancoverdi sono una squadra alle prese con tanti problemi ma nell’ultima giornata si sono riscattati, almeno in parte, nella trasferta di Darmstadt. Nonostante fossero in inferiorità numerica da metà primo tempo sono riusciti a mettere le mani sui tre punti grazie ad una rete di Majer ad inizio ripresa (0-1). Un successo che migliora sensibilmente la loro posizione di classifica: il Wolfsburg è nono, con cinque punti da recuperare sul sesto posto.

Come vedere Wolfsburg-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

La sfida tra Wolfsburg e Bayern Monaco è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Otto vittorie del Bayern Monaco negli ultimi nove confronti tra queste due squadre. L’ultima vittoria del Wolfsburg risale invece al 2015. Un trend che, con ogni probabilità, continuerà anche in questo turno infrasettimanale: la squadra di Tuchel è favorita per i tre punti in una gara in cui dovrebbero andare a segno anche i biancoverdi.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Bayern Monaco

WOLFSBURG (3-5-1-1): Casteels; Bornauw, Jenz, Zesiger; Baku, Arnold, Vranckx, Gerhardt, Maehle; Majer; Wind.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Pavlovic, Guerreiro; Sané, Müller, Musiala; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3