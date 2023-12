Cadice-Real Sociedad, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Cadice-Real Sociedad è una partita valida per la diciottesima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 19:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il pareggio in casa contro il Betis ha permesso alla Real Sociedad di Alguacil di tenere invariato il distacco, appunto, con la formazione di Pellegrini. I punti di vantaggio sono rimasti tre, e sono fondamentali, anche, perché vorrebbero dire accesso all’Europa il prossimo anno. Ma ovviamente c’è ancora molto tempo per le sentenze.

Di certo la squadra che agli ottavi di finale di Champions League affronterà il Psg ha tutte le carte in regola – e anche l’Inter lo sa bene – di andare a prendersi i tre punti sul campo del Cadice che al momento è poco sopra la zona retrocessione e che vorrebbe passare un Natale sereno, senza pensare di dover lavorare per uscire fuori dalla zona rossa. Il momento per i padroni di casa possiamo dire che è positivo: quattro punti nelle ultime cinque uscite – altrettanti pareggi – anche se c’è quella macchina dovuta all’eliminazione dalla Coppa del Re avvenuta per mano di una squadra, l’Arandina, che gioca in categorie inferiori. Certo, è stata questa un ulteriore prova (ma non serviva), che tutti i pensieri e tutte le forze sono per il campionato. Servirebbe uno scossone, uno di quelli che possono aiutare la squadra anche a guardare con un certo ottimismo a quelli che saranno gli impegni futuri. Ma questo scossone non dovrebbe arrivare in questo match. La Real Sociedad è favorita.

Come vedere Cadice-Real Sociedad in diretta tv e streaming

Cadice-Real Sociedad, valida per la diciottesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma giovedì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il colpo esterno della Real Sociedad ci potrebbe stare: due squadre che hanno caratteristiche diverse e che comunque attraversano un buon momento. Ma gli ospiti sono più forti. E vogliono rimanere in zona Europa. Sì, vittoria ospite.

Le probabili formazioni di Cadice-Real Sociedad

CADICE (4-4-2): Ledesma; Carcelen, Fali, Chust, Pires; Alejo, Alcaraz, Fernandez, Sobrino; Ramos, Gomez.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Merino, Zubimendi, Zakharyan; Kubo, Oyarzabal, Sadiq.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2