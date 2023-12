Betis-Girona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Betis-Girona è una partita valida per la diciottesima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 19:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Real Madrid, Atletico e Barcellona chiedono una mano al Betis di Pellegrini per fermare la corsa del Girona. Che dal proprio canto spera, in maniera clamorosa, di passare il Natale in testa alla classifica. Chi ci avrebbe scommesso un euro all’inizio della stagione? Rispondiamo noi a questa semplicissima domanda: nessuno.

Eppure la squadra di Michel continua a stupire, stritolando tutte quelle formazioni che si presentano davanti. L’ultima a cadere è stato l’Alaves, ma prima era toccato al Barcellona in trasferta. Insomma, una squadra che sa quello che fa, sa quello che vuole, e adesso vuole rimanere in alto. Sfruttando un momento clamoroso. Semplice? No, non è semplice, perché sulla carta il Betis ha un rosa migliore di quella che al momento è la formazione che guida il campionato spagnolo. E il pareggio sul campo della Real Sociedad dello scorso weekend ha fatto capire che sì, il Betis, è una squadra importante che deve inoltre cercare di fare dimenticare ai propri tifosi l’eliminazione dall’Europa League dopo la legnata in casa presa dai Rangers. E quale migliore occasione per farlo se non battendo la capolista?

Ora, dire che il Betis è favorito non ce la sentiamo. Ma ci sentiamo di dire che il Girona non riuscirà a uscire fuori con una vittoria da questo match. Magari potrebbe portare un punto a casa. Ma non più di questo. E il Real Madrid ne potrebbe approfittare.

Come vedere Betis-Girona in diretta tv e streaming

Il pronostico

Almeno una rete per squadra. Su questo ci possono essere davvero pochissime discussioni. E magari anche un pareggio. Sì, difficilmente in un campo difficile come quello del Betis il Girona riuscirà a fare bottino pieno. Ma sarebbe comunque un ottimo punto per gli ospiti, che si potrebbero pure accontentare.

Le probabili formazioni di Betis-Girona

BETIS (4-2-3-1): Silva; Ruibal, Pezzella, Riad, Abner; Altimira, Roca; Perez, Rodri, Ezzalzouli, Willian Jose.

GIRONA (3-4-3): Gazzaniga; Garcia, Lopez, Blind; Couto, Martin, Garcia, Gutierrez; Portu, Savio, Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1