Alaves-Real Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Alaves-Real Madrid è una partita valida per la diciottesima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 21:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nel momento in cui scenderà in campo contro l’Alaves in trasferta, il Real Madrid conoscerà già il risultato del Girona capolista. E questo in ogni caso non è un bene per i padroni di casa. Che saranno costretti a fermare quella che, in tutte le occasioni, sarà la furia della squadra di Carlo Ancelotti.

Sì, perché per un motivo o per un altro (c’è anche la possibilità di un sorpasso in classifica) i Blancos guidati dal tecnico italiano vorranno prendersi i tre punti. E per l’Alaves, che viene da due sconfitte di fila l’ultima, appunto, con la truppa che guida il campionato spagnolo, si profila quello che sarebbe il terzo stop consecutivo. E la classifica potrebbe anche diventare un pochettino preoccupante. Anche perché il Real Madrid è decisamente in forma nonostante per tutta la stagione dovrà fare a meno anche di Alaba: il difensore contro il Villarreal si è rotto il crociato quindi per lui non solo il 2023, ma anche il campionato è finito. Questo costringe i madrileni ad andare a cercare a gennaio sul mercato un elemento che possa sostituire l’ex Bayern Monaco. Ma questo è un altro discorso.

Dicevamo: la vittoria del Real Madrid non sembra proprio essere in discussione in questo match. Negli ultimi cinque incroci con l’Alaves i madrileni hanno vinto quattro volte e soprattutto in trasferta non hanno mai lasciato punti per strada. Sarà così anche nella serata di giovedì.

Come vedere Alaves-Real Madrid in diretta tv e streaming

Alaves-Real Madrid, valida per la diciottesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma giovedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

In una gara che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive, la vittoria del Real Madrid è scritta. Gli uomini di Ancelotti hanno obiettivi importanti da prendere e sanno benissimo che in ogni caso non possono fermarsi contro un avversario tecnicamente inferiore.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Alaves-Real Madrid

ALAVES (4-4-2): Sivera; Abqar, Marin, Duarte; Gorosabel, Guevara, Blanco, Lopez; Sola, Omorodion, Rioja.

REAL MADRID (4-3-3): Kepa; Vazquez, Rudiger, Nacho, Garcia; Valverde, Kroos, Modric; Bellingham; Diaz, Rodrygo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3