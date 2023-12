PSG-Metz, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

PSG-Metz è una partita valida per la diciassettesima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, tv e pronostici.

Ultima partita del 2023 per un Psg che si è già laureato campione d’inverno con un turno d’anticipo. Manca infatti soltanto una giornata alla fine del girone d’andata: l’inattesa sconfitta del Nizza in casa del Le Havre sabato scorso ha permesso ai parigini, a +5 sugli uomini di Francesco Farioli, di arrivare al giro di boa davanti a tutti. Sì, nonostante Mbappé compagni non siano andati al di là di un pareggio nella trasferta di Lille (1-1).

Dopo essere passata in vantaggio a metà secondo tempo grazie ad un rigore trasformato da Mbappé, la squadra di Luis Enrique si è fatta riacciuffare in pieno recupero dal centravanti canadese David. Per il Psg si è trattato del secondo pareggio consecutivo dopo quello di Dortmund in Champions League, decisivo per impedire il sorpasso del Milan nel girone di ferro ed assicurarsi la qualificazione agli ottavi di finale. Nonostante siano passati come secondo stavolta la fortuna ha baciato i parigini, che tra febbraio e marzo dovranno vedersela con la Real Sociedad, sempre ostica ma di certo non la più forte tra le teste di serie. Nel turno infrasettimanale – la Ligue 1 si ferma durante le feste e ritornerà solamente a metà gennaio – al Parco dei Principi sarà di scena il neopromosso Metz, che per ora vanta tre punti di vantaggio sulla terzultima.

Il Metz meglio in trasferta che in casa

La situazione però non è delle migliori nell’ambiente Grenats dopo le tre sconfitte di fila con Lille, Brest e Montpellier. Tre partite in cui il Metz non ha segnato neppure un gol.

L’ultima volta che gli uomini allenati dal rumeno Laszlo Boloni hanno trovato il fondo della rete è stato un mese fa, nella pirotecnica vittoria di Lorient (2-3). È proprio in trasferta che il Metz ha dato il meglio finora, avendo totalizzato 10 dei suoi 16 punti lontano dal Saint Symphorien: tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte per un club il cui obiettivo è quello di mantenere la categoria dopo aver ritrovato la massima serie al termine di una sola stagione di purgatorio in Ligue 2.

Come vedere PSG-Metz in diretta tv e in streaming

La sfida tra PSG e Metz è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Tutto fa pensare ad una comoda vittoria del Psg, in un match che non dovrebbe riservare grosse sorprese. Anche gli ultimi precedenti tra le due squadre vanno in questa direzione, visto che l’ultimo successo del Metz contro i parigini risale al 2006. Non sarebbe una sorpresa se la squadra di Luis Enrique riuscisse a tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di PSG-Metz

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé.

METZ (4-2-3-1): Oukidja; Colin, Traoré, Hérelle, Udol; N’Doram, Jean-Jacques; van den Kerkhof, Jallow, Sabaly; Elisor.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0