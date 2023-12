Diletta Leotta, sgambetto a Federica Pellegrini: l’ha fatta grossa

Diletta Leotta, che imbarazzo in studio: la domanda a Federica Pellegrini e la reazione inaspettata della Divina.

Sembrerebbero appartenere a due mondi diametralmente opposti, ma alla fin fine non è così. Federica Pellegrini ha immolato tutta la sua vita allo sport, praticandolo fino a che ne ha avuto la forza. Diletta Leotta lo sport si limita a raccontarlo, eppure c’è un filo invisibile che unisce la campionessa di nuoto alla stella di Dazn.

C’è un motivo ben preciso, infatti, se c’è una bella intesa fra di loro: condividono un dolce “segreto”, le due beniamine, quello della maternità. La conduttrice ha dato alla luce qualche mese fa la sua primogenita, Aria, nata dalla relazione con il portiere del Newcastle United Loris Karius. La nuotatrice, invece, è in procinto di partorire. Il papà della sua bambina, come noto, è Matteo Giunta, che oltre ad essere il marito della Divina è stato anche, a lungo, il suo allenatore.

Un amore nato a bordo piscina, il loro, del quale qualcuno si era accorto già in tempi non sospetti, prima ancora che i diretti interessati vuotassero il sacco. Hanno ufficializzato la loro storia d’amore, però, solo nel momento in cui Federica ha appeso la cuffia al chiodo, per evitare che si parlasse di lei in chiave gossip piuttosto che delle sue prestazioni.

Diletta Leotta, domanda scomoda alla Divina: che imbarazzo

La Leotta e la Pellegrini, dicevamo, hanno qualcosa in comune. Ed è per questo che Diletta ha ben pensato di invitare la campionessa nello studio di Mamma dilettante, il podcast giunto alla sua seconda stagione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mamma Dilettante (@mammadilettante)

E lì, qualcuno ha ben pensato di fare lo “sgambetto” alla Divina. Di porle, cioè, una domanda parecchio scomoda. “La piccola – c’era scritto questo nel cartoncino delle domande – potrà uscire con il suo allenatore?“. Il riferimento ovviamente è al suo vissuto e all’amore nato dietro le quinte con Giunta, una frecciata bella e buona che ha spinto Diletta a dare degli “str****” a coloro i quali formulano le richieste rivolte agli ospiti in studio.

Nonostante l’iniziale tentennamento e l’imbarazzo, la Pellegrini ha comunque risposto a tono: “Ovviamente potrà farlo, ma non da piccola. E dipenderà da quanti anni avrà il suo allenatore”. Ammesso che anche la sua primogenita, come mamma Federica, avrà un allenatore “personale”, avendo lei più volte sottolineato che non costringerà sua figlia a ripercorrere le sue orme. Che la lascerà libera di esplorare tutti gli sport e di scegliere, se lo vorrà, su quale concentrarsi. E chissà, magari un giorno brillerà ancor più della Divina che l’ha data alla luce.