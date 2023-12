Padel e divorzi: il 2023 finisce col botto, mai visti così tanti

Padel, che marasma: non si erano mai visti così tanti divorzi. Il 2023 si sta concludendo nel peggiore dei modi.

È divertente, è più economico di altre attività ed è anche più semplice di alcuni sport “cugini”. C’è ben più di una ragione, quindi, dietro l’improvviso e per certi versi anche inaspettato boom del padel. E non solo da un punto di vista prettamente amatoriale – anche le star ne vanno pazze, piccolo inciso – ma anche a livello professionistico.

Il prossimo anno segnerà una svolta epocale nella storia dello sport di derivazione tennistica che è stato “inventato”, negli anni Sessanta, ad Acapulco, in Messico, ma che ha poi preso piede in Europa diversi decenni più tardi. Nel 2024 nascerà ufficialmente un unico grande circuito internazionale, motivo per il quale niente più sarà come prima. E questo, a livello agonistico, ha determinato non pochi stravolgimenti. Un sacco di divorzi, come apprendiamo da Agimeg, hanno caratterizzato le ultime battute di questa stagione, non ancora volta al termine. Le migliori coppie del Tour si stanno dando battaglia al Master Final di Barcellona: solo una volta archiviata questa pratica, il campionato potrà dirsi ufficialmente concluso.

Nonostante sia, appunto, ancora in corso, la mente è già al 2024. In vista degli stravolgimenti che si prospettano all’orizzonte, molti giocatori hanno deciso di voltare pagina. Potrebbe essere imminente, tanto per cominciare, il divorzio tra Juan Lebron e Ale Galan, che hanno letteralmente dominato nelle ultime 3 stagioni ma che hanno voglia, forse, di confrontarsi con nuove avventure.

Padel, che marasma: non c’è pace per le coppie del circuito

La coppia non ha ancora ufficializzato l’addio e chissà, magari potrebbe ripensarci. È invece annunciato già da tempo il divorzio tra Chingotto e Navarro, che ha sfasato gli equilibri e innescato una serie di scambi di compagni.

Chingotto, se mai la separazione cui alludevamo prima dovesse effettivamente verificarsi, potrebbe unirsi proprio a Galan e comporre una nuova coppia esplosiva in vista del circuito internazionale di cui sopra. Navarro, dal canto suo, ha già preso accordi con qualcun altro, ma ha preferito tenere per sé, almeno finora, il nome del suo futuro partner. Il piano B di Lebron si chiama invece Juan Trello, sempre a patto, appunto, che l’addio a Galan si concretizzi.

A livello di scambi e di “acquisti”, insomma, il padel non ha nulla da invidiare agli intrighi che dalla notte dei tempi caratterizzano il calciomercato. Splende il sereno solo sulle coppie Coello-Tapia, Nieto-Sanz, Di Nenno-Stupaczuk e Gonzalez-Garrido. Per il resto, non s’erano mai visti così tanti ripensamenti e divorzi.