Monica Bertini, cena di gala post padel: il selfie fa girare la testa ai fan

Monica Bertini, la giornalista ancora in vacanza non smette di mandare in visibilio i fan. Il selfie post padel è qualcosa che non passa inosservato

Non cede Monica Bertini questa estate. Ha deciso di mandare al manicomio i propri follower. Lo ha fatto già nel giorni scorsi, con video e foto in bikini che mettono in risalto la sua bellezza. E lo ha fatto di nuovo negli ultimi giorni con un altro selfie in una cena di gala.

Le vacanze della bella giornalista di Mediaset stanno passando tranquille senza problemi. I problemi in alcuni casi ce li hanno quei follower che si affacciano sul suo profilo. La foto che fa girare la testa è sempre dietro l’angolo, soprattutto in un momento come questo dove costumi e vestitini che lasciano pochissimo spazio all’immaginazione sono praticamente all’ordine del giorno. Inoltre, la vacanza di Monica, continua anche con un occhio da dare alla forma fisica, visto che non mancano le partite in quello sport che al momento sta spopolando e che tra poco, a Roma, vedrà atterrare i più forti del settore. Sì parliamo proprio del padel. E la giornalista è stata protagonista di un match e poi ha partecipato ad una cena di gala. Ed è proprio qui che è arrivato il selfie che ha fatto girare la testa a molti.

Monica Bertini, il selfie in bianco manda tutti fuori di testa

Di bianco vestita, così come le sue compagne protagoniste dell’autoscatto in questione, Monica Bertini ha regalato un altro selfie di quelli che come detto non passano inosservati. Vicine al mare, e tutte monocromatiche dentro quel colore che fa tanto estate, la bella giornalista di Mediaset non solo ha fatto vedere, ancora una volta, la sua bellezza, ma anche quella di tutte le sue amiche dentro lo schermo.

Una stories in questo caso e non un post piazzato sulla propria homepage, ma questo poco cambia. Anzi nulla cambia, solamente il fatto che non rimane lì, da ammirare. Ma a questo ovviamente ci abbiamo pensato noi del Veggente che da soli non vi lasciamo mai. Sì, il selfie è quello che potete vedere dentro questo articolo.