Gracheva-Giorgi, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Gracheva-Giorgi è un match valido per il primo turno di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Sorteggiata nella parte bassa del tabellone, Camila Giorgi non potrà permettersi un inizio in sordina a Wimbledon 2023. Il fatto di non essere testa di serie, infatti, non le ha consentito di mettersi al riparo da sorteggi complicati.

Nel primo turno se la vedrà con la russa – ma naturalizzata francese – Varvara Gracheva: avversaria alla portata ma non propriamente “comoda”. In caso di passaggio del turno invece il livello si alzerebbe in maniera vertiginosa: ad attenderla ci sarebbe molto probabilmente la numero 2 al mondo Aryna Sabalenka. Ad ogni modo, la marchigiana ha ritrovato qualche certezza nel torneo di Eastbourne, dove nell’ultimo fine settimana si è arresa in semifinale alla russa Kasatkina. Nel prestigioso torneo che anticipa i Championships, la Giorgi è tornata a vincere tre partite di fila, arrivando per la terza volta consecutiva tra le prime quattro. Da segnalare i successi contro la vicecampionessa di Wimbledon, Ons Jabeur, battuta in due set, e quello contro la top 20 Jelena Ostapenko.

La nativa di Macerata si conferma competitiva sulla superficie verde, probabilmente la sua preferita. Sull’erba, insomma, non può essere sottovalutata.

Se in giornata, nulla le è precluso. Il suo miglior risultato a Church Road sono i quarti di finale raggiunti nel 2018, un traguardo difficile da replicare. La Gracheva, 22 anni compiuti lo scorso agosto, invece è quasi una neofita dei prati: la prima vittoria sull’erba l’ha conquistata una settimana fa, a Bad Homburg. Dopo la sconfitta subita all’esordio a Berlino, nel Wta 250 tedesco si è spinta fino ai quarti di finale: a mettere fine alla sua corsa è stata un’altra tennista azzurra, Lucia Bronzetti. Un solo precedente tra Gracheva e Giorgi, andato in scena sulla terra rossa del Roland Garros: si impose la francese in tre set.

Dove vedere Gracheva-Giorgi in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno di Wimbledon tra Varvara Gracheva e Camila Giorgi sarà trasmesso martedì 4 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare come lo scorso anno dedica nove canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Summer (canale 201) ed il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro non inizierà prima delle 15:30.

Gracheva-Giorgi: il pronostico

Ad Eastbourne la Giorgi ha mostrato come al solito sia pregi che difetti. Quando riesce a limitare il numero di errori non gratuiti può diventare pericolosa per chiunque. Viceversa, potrebbe soffrire anche contro tenniste alla portata. In ogni caso partirà favorita contro la Gracheva, in un match da almeno 20 game complessivi.