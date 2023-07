Federica Pellegrini clamorosa retromarcia: la smentita confonde i fan

Federica Pellegrini è incinta, confermate tutte le indiscrezioni e lei lo ha detto ufficialmente con un post bellissimo. La sua smentita mattutina aveva confuso i fan

Da un poco di tempo si inseguivano le voci di una Federica Pellegrini incinta. Lei ha sposato, dopo aver chiuso la propria carriera da nuotatrice, il suo allenatore Matteo Giunta. Una scelta di vita, dettata dall’amore e dalla voglia di mettere su famiglia.

Non ha mai parlato di gravidanza Federica. Ma senza dubbio ci ha pensato, è evidente. E qualcuno prima del suo annuncio aveva annusato la notizia, in questo caso il settimanale Chi, che ieri mattina aveva pubblicato delle foto sue con un pancino sospetto. Di certo c’è una cosa, però: vivere in questo modo, sempre con gli occhi dei riflettori puntati addosso, non è facile per nessuno. E lei ha voluto rispondere a queste indiscrezioni. E lo ha fatto a Repubblica, che l’ha intervistata per via dei Mondiali di nuoto che sono in corso di svolgimento, e che alla fine ha piazzato la domanda che i gossippari le avrebbero voluto fare. Non sulla possibile gravidanza, su quella non si discute ormai più. Ma sulle voci che sono circolate con molta insistenza negli ultimi giorni.

Federica Pellegrini, risposta immediata

“Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero” ha detto Federica. Anche se poi ha ufficializzato la cosa con un bellissimo video apparso sul suo profilo social. Ovviamente a destare ancora più clamore è stata la storia del marito piazzata su Instagram qualche giorno prima dove, insieme al caffè, c’era un messaggio: “Vi amo amori miei” aveva scritto Matteo. E poi la conferma ufficiale.

Di certo quello che ha spiazzato i fan è stato il commento mattutino della Divina apparso sul giornale. Un commento che aveva cercato di spiazzare tutti. Ma sicuramente, al posto delle indiscrezioni di un settimanale, avrebbe voluto lei dare la notizia al suo popolo. Ci è riuscita dopo, qualche ora dopo, con un video meraviglioso. Sì, ce lo andiamo a riprendere quel record Federica.