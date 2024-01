Chelsea-Fulham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Chelsea-Fulham è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

In settimana il Chelsea si è arreso 1-0 ad una squadra di Championship, il Middlesbrough, tornando a flirtare con la sconfitta dopo tre vittorie di fila. Si trattava della semifinale d’andata della League Cup, competizione non prestigiosissima ma che è una delle poche opportunità rimaste, per i Blues, per poter concludere la stagione con almeno un titolo in tasca e non renderla un totale fallimento come fu invece quella scorsa.

Le cose, tuttavia, si sono già messe in salita: nonostante il dominio assoluto del possesso, la squadra di Mauricio Pochettino non è riuscita a perforare la difesa del Boro, che al contrario ha punto alla prima occasione utile, realizzando il gol vittoria con Hackney (1-0). Sconfitta che costringe i londinesi a vincere tassativamente la gara di ritorno (in programma il prossimo 23 gennaio) con almeno due gol di scarto per evitare una clamorosa eliminazione. Tutto è filato liscio invece nell’altra coppa nazionale, l’FA Cup, dove i Blues hanno superato agevolmente il primo turno, travolgendo 4-0 il Preston. Pochettino, la cui panchina inevitabilmente inizia a scricchiolare, ora deve fare il possibile per recuperare posizioni in campionato: il suo Chelsea è soltanto decimo in classifica, a distanza siderale dalla Champions League e distante anche dalle posizioni che mettono in palio un posto nell’Europa minore.

È derby nella West London

Sarà fondamentale, dunque, dare continuità ai due successi ottenuti contro Crystal Palace e Luton Town nelle ultime due giornate di Premier League.

Nel primo anticipo del sabato, quello dell’ora di pranzo, il Chelsea ospiterà i “vicini di casa” del Fulham, un derby molto sentito da entrambe le tifoserie. I Cottagers non stanno andando bene come lo scorso anno ma se in giornata possono mettere in difficoltà anche le big: ne sa qualcosa l’Arsenal, che nell’ultima partita del 2023 del massimo campionato inglese è tornato a mani vuote da Craven Cottage (2-1). Marco Silva, tecnico bianconero, nella stracittadina dovrà fare a meno, oltre a capitan Ream, anche di Ballo-Touré, Bassey e Iwobi, tutti e tre impegnati in Coppa d’Africa con le rispettive nazionali.

Come vedere Chelsea-Fulham in diretta tv e in streaming

Chelsea-Fulham è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Quasi impossibile fidarsi di questo Chelsea: Pochettino le sta provando tutte ma i Blues non danno garanzie. Ci aspettiamo comunque una reazione nel derby con il Fulham, alle prese con assenze importanti: soltanto una squadra potrebbe andare a segno, così come è avvenuto in quattro degli ultimi cinque confronti con i Cottagers.

Le probabili formazioni di Chelsea-Fulham

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Gallagher, Enzo Fernandez; Sterling, Palmer, Mudryk; Broja.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Adarabioyo, Diop, Robinson; Palhinha, Cairney; Decordova-Reid, Pereira, Willian; Jimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0