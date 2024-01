Costa d’Avorio-Guinea Bissau, Coppa d’Africa: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Costa d’Avorio-Guinea Bissau è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca sabato alle 21:00: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici.

Come da tradizione spetta alla selezione del paese organizzatore, la Costa d’Avorio, alzare il sipario sulla trentaquattresima edizione della Coppa delle nazioni africane 2023, meglio conosciuta come Coppa d’Africa. Sì, 2023 e non 2024 perché in origine si sarebbe dovuta disputare tra giugno e luglio scorsi ma è stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteo che caratterizzano il paese dell’Africa occidentale durante i mesi estivi.

Les Elephants, che hanno trionfato due volte (1992 e 2015), solo per il fatto di ospitare la manifestazione rientrano automaticamente nel novero delle favorite per la vittoria finale. Sono lontani i bei tempi in cui ad indossare la fascia di capitano era Didier Drogba, uno degli attaccanti più implacabili dello scorso decennio, ma quella ivoriana resta una delle rappresentative più assortite, esperte e competitive del torneo. Il selezionatore, il francese Jean-Louis Gasset, può contare su elementi di assoluto valore come l’ex milanista Franck Kessié (oggi in Arabia Saudita), il capitano Serge Aurier – attualmente milita nel Nottingham Forest – e su altre vecchie conoscenze della Serie A come l’ex Torino Wilfried Singo oppure sull’attaccante del Nizza Jeremie Boga, che nel nostro campionato ha vestito le maglie di Sassuolo e Atalanta.

Esordio alla portata per gli Elefanti

In attacco la Costa d’Avorio punta forte sul centravanti del Borussia Dortmund, Sebastien Haller, ma potrebbe ritagliarsi degli spazi importanti pure l’esterno della Fiorentina, Christian Kouamé, uno degli “italiani” oltre a Evan N’Dicka, difensore della Roma.

Tra le possibile sorprese ci sono Simon Adingra, che recentemente si è messo in mostra con il Brighton di Roberto De Zerbi in Premier League, e l’attaccante 19enne del Salisburgo Karim Konaté. Nella prima partita la Costa d’Avorio va subito all’assalto dei primi tre punti in un girone, quello A, in cui si contenderà verosimilmente il primo posto con la Nigeria. Non sono ammessi dunque passi falsi contro la Guinea-Bissau, alla sua terza partecipazione alla fase finale di una Coppa d’Africa. I Licaoni, questo il soprannome della selezione, non hanno mai superato il primo turno: per fare l’impresa si affideranno ad alcuni giocatori che militano da tempo in Ligue 1 e Ligue 1, tra tutti l’attaccante del Lione Mama Baldé. Occhi puntati anche sul prospetto Franculino Dju, che milita nel Midtjylland.

Come vedere Costa d’Avorio-Guinea Bissau in diretta tv e in streaming

Costa d’Avorio-Guinea Bissau, in programma sabato alle 21:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Potendo contare anche sul supporto del pubblico, la Costa d’Avorio difficilmente sbaglierà l’esordio contro una selezione di gran lunga inferiore e con molta meno esperienza degli Elefanti. Kessié e compagni dovrebbero riuscire a tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Costa d’Avorio-Guinea Bissau

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Aurier, Diomande, N’Dicka, Konan; Kessié, S. Fofana, Sangaré; Krasso, Boga, Bamba.

GUINEA-BISSAU (3-5-2): Mendes; Candé, S. Mané, Djalò; C. Mane, Semedo, Cassama, Rodrigues, Quizera; Gano, Baldé.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0