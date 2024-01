Berrettini, la verità sul ritiro dal Kooyong Classic: l’indizio corre sui social

Berrettini, sono ore concitate per il tennista romano e per i suoi tifosi: nella foto su Instagram la verità sul ritiro dal Kooyong.

Dire che i tifosi siano sulle spine non sarebbe del tutto corretto. La verità, infatti, è che i berrettiniani doc sono in apprensione come non mai. Le ultime notizie circolate non sono state per nulla rassicuranti ed è concreto, ora come ora, il rischio che il rientro del loro beniamino slitti ancora una volta.

Due ritiri in sole due settimane non lasciano presagire, in effetti, nulla di buono. Matteo Berrettini aveva rinunciato, ancor prima che iniziasse il 2024, al torneo di Brisbane, che avrebbe dovuto sancire il suo ritorno in campo dopo 4 mesi di stop. Qualche giorno prima dell’appuntamento, però, si era improvvisamente cancellato dalle qualificazioni. Per via, pare, di un fastidio al piede manifestatosi dopo l’allenamento a Torino con l’amico e collega Lorenzo Sonego. Già allora, quindi, l’ipotesi che potesse partire per l’Australia era stata fortemente in bilico.

Poi, però, a gran sorpresa, appurato che quel fastidio era scomparso, il tennista era salito a bordo del primo aereo per Melbourne ed era sbarcato, così, nella terra dei canguri. I primi giorni è filato tutto liscio come l’olio. C’è stato l’allenamento con Stefanos Tsitsipas, che ha poi scoperto essere il suo primo avversario nello Slam australiano; c’è stato l’abbraccio con Jannik Sinner e la decisione, forse incoraggiata dallo stesso altoatesino, di iscriversi al Kooyong Classic. Infine, la doccia fredda: nello stesso giorno in cui avrebbe dovuto giocare contro Dominic Thiem, si è cancellato dal torneo di esibizione.

Berrettini, tutta la verità nella foto di Melissa Satta

Naturalmente, la notizia del ritiro di Berrettini dal Kooyong Classic ha seminato il panico tra i fedelissimi del romano. Perché sventolare bandiera bianca, d’altronde, se non per un nuovo problema fisico?

L’ipotesi più accreditata nelle ultime ore sarebbe proprio questa, ma un indizio social, nella mattinata, ha riacceso le speranze dei tifosi. Il silenzio di Matteo e della sua dolce metà Melissa Satta, partita per Melbourne con lui, era parso allarmante e carico di significato. Quando, però, la showgirl ha postato su Instagram la foto di una racchetta posata sull’inconfondibile cemento blu di Melbourne, è tornato il sereno.

Lo scatto che ha pubblicato l’ex velina sembrerebbe provare, infatti, che Berrettini è in campo e che si sta allenando in vista del debutto contro il top ten greco. Non è fermo, come si era ipotizzato in un primo momento, ragion per cui è probabile che abbia rinunciato al Kooyong solo ed esclusivamente per autotutelarsi. Per evitare problemi alla vigilia del debutto agli Australian Open, che in assenza di comunicazioni ufficiali da parte del diretto interessato resta confermato ma, comunque, in bilico.