Berrettini ci ripensa: dietrofront Australian Open

Berrettini, cambio di programma a un passo dagli Australian Open: la decisione è stata ufficializzata qualche minuto fa.

Matteo Berrettini è sbarcato in Australia lo scorso 7 gennaio. Ha deciso di partire in calcio d’angolo dopo aver svolto, sotto lo sguardo vigile del nuovo coach Francisco Roig, un “provino” che ha avuto esito positivo. Ha capito di stare bene e di essere pronto, pertanto, a tornare in campo.

E così, senza pensarci su due volte, ha raccolto armi e bagagli ed è partito alla volta di Melbourne. Insieme a lui ci sono l’allenatore, al suo debutto sulla panchina del romano, e Melissa Satta, fidanzata del tennista capitolino. Ha iniziato la sua trasferta nella terra dei canguri col botto, tra l’altro, partecipando a una training session con un top ten, vale a dire Stefanos Tsitsipas. Proprio mentre si allenava col greco alla Rod Laver Arena, è giunto sul posto anche Jannik Sinner, attorno alle cui prestazioni australiane ci sono grande interesse e curiosità.

Un video circolato sul web ha immortalato il momento dei saluti e dell’abbraccio tra i due, che tutto sono meno che “nemici”, come si vociferava fino a qualche tempo fa. Sembra legarli, piuttosto, un sentimento di reciproca stima e di grande rispetto, come ampiamente testimoniato dai filmati girati a Malaga durante le finali di Coppa Davis. E potrebbe essere stato proprio Jannik, perché no, ad esortare Matteo a prendere una seconda decisione inaspettata nel giro di pochi giorni.

Berrettini segue le orme di Sinner: sì al Kooyong Classic

Berrettini, come ufficializzato nelle scorse ore, parteciperà al Kooyong Classic, il torneo di esibizione che avrà inizio proprio stanotte, quando in Italia sarà l’1. Il primo a giocare sarà proprio Sinner, che sfiderà l’australiano Marc Polmans nel primo atto di questo appuntamento australiano.

A dare la notizia sono stati direttamente gli organizzatori del torneo, che saranno stati ben lieti di aggiungere all’elenco dei partecipanti un altro nome importante del circuito maschile. Sarà un test importantissimo, dunque, per l’ex numero 1 d’Italia, che non gioca dallo scorso 31 agosto e che ha bisogno, ora più che mai, di muoversi e di macinare punti per rientrare in top ten.

Il Kooyong Classic sarà il teatro perfetto, perciò, per dare il via ad un nuovo capitolo. Per voltare pagina e per ricominciare sotto tutti i punti di vista. Con un coach nuovo e di grandissima esperienza e con tanta voglia di rifarsi dopo tutti questi mesi di lacrime e sangue.