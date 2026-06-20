Pronostico Spagna-Arabia Saudita: con il tridente al completo è un’altra storia

Spagna-Arabia Saudita è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca domenica alle 18:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Vozinha è un nome che i tifosi spagnoli ricorderanno a lungo ma in chiave tutt’altro che positiva. L’eroica prestazione del portiere 40enne di Capo Verde lunedì scorso ha impedito alla Spagna di prendersi i primi tre punti del Mondiale nordamericano, regalando un pareggio assolutamente insperato alla piccola selezione dell’arcipelago africano, al debutto assoluto nella manifestazione iridata.

Lo 0-0 del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta è dunque diventato il risultato più sorprendente e clamoroso della prima giornata della fase a gironi. La selezione di Luis de la Fuente, senza i due grandi protagonisti di Euro 2024 Lamine Yamal e Nico Williams – entrambi non al meglio ed entrati solo nella ripresa – è apparsa troppo compassata e prevedibile. E il dominio del possesso (74%) non è bastato per tradurre l’enorme mole di gioco in gol.

La Spagna ha tirato sette volte in porta (27 tiri totali), facendo registrare un 2.10 di xG. Numeri clamorosi, eppure il muro eretto dagli orgogliosi capoverdiani è rimasto in piedi. Nessun dramma, visto che siamo solo agli albori di un Mondiale che, a differenza delle precedenti edizioni, prevede una partita in più – i sedicesimi – e molte big potrebbero aver messo in conto una partenza in sordina per non disperdere troppe energie dopo stagioni abbastanza logoranti.

Dalla Roja, la principale favorita per la vittoria finale insieme alla Francia, ci si aspetta però un immediato riscatto, già a partire dalla sfida con l’Arabia Saudita, che andrà in scena nuovamente ad Atlanta.

Equilibrio totale nel gruppo H

Il primo posto nel gruppo H, infatti, resta sempre alla portata delle Furie Rosse, considerando che nell’altro match l’Uruguay non ha approfittato del passo falso iberico, facendosi imporre il pari dai sauditi (1-1).

La situazione è quindi di totale equilibrio in questo raggruppamento, con tutte e quattro le squadre ferme a quota uno. La Celeste, se vogliamo, ha giocato una partita molto simile a quella della Spagna con Capo Verde: 27 tiri totali contro i 7 dei Figli del Deserto, producendo 1.72 xG.

Ma anche in questo caso l’avversario se l’è cavata, sfiorando addirittura una vittoria che avrebbe fatto gridare allo scandalo, dal momento che il pari uruguaiano, nonostante l’assedio, è arrivato solo a 10 minuti dalla fine. Già, perché gli uomini di Georgios Donis, al crepuscolo di un primo tempo soporifero, si erano portati in vantaggio, sfruttando una delle poche disattenzioni dei sudamericani. È assai probabile che il ct greco adotti lo stesso piano gara contro la Roja, che però rispetto alla gara d’esordio dovrebbe poter contare sulle sue ali mortifere (Yamal e Williams), fondamentali per scardinare difese-bunker come quelle capoverdiane o saudite.

Come vedere Spagna-Arabia Saudita in diretta tv e in streaming

La sfida tra Spagna e Arabia Saudita è in programma domenica alle 18:00 (ora italiana) al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

La Spagna non può assolutamnete permettersi un altro passaggio a vuoto e secondo noi l’inserimento dal 1′ di Lamine Yamal e Nico Williams cambierà totalmente il volto dell’attacco di de la Fuente. La qualità nello stretto di Pedri, tra i migliori contro Capo Verde, farà saltare il banco dei sauditi, regalando una vittoria comoda per rimpinguare la differenza reti. Sebbene l’Arabia Saudita sia stata cinica contro l’Uruguay sfruttando una delle poche disattenzioni, la Roja vanta un’organizzazione e un controllo del pallone tale da azzerare le transizioni avversarie. Ci aspettiamo un monologo iberico con clean sheet per Unai Simon.

Le probabili formazioni di Spagna-Arabia Saudita

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

ARABIA SAUDITA (4-4-2): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti, Al-Harbi; Al-Shamat, Kanno, Al-Khaibari, S. Al-Dawsari; Al-Buraikan, Al-Juwayr.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0