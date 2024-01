Sinner-Polmans, Kooyong Classic: orario, tv in chiaro, streaming, pronostico

Sinner-Polmans è un match valido per il torneo d’esibizione che anticipa gli Australian Open: notizie, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Un debutto “morbido” per arrivare preparato al primo grande appuntamento stagionale. La scelta di Jannik Sinner, uno dei tennisti maggiormente attenzionati negli imminenti Australian Open – anche i bookmaker lo considerano un possibile outsider – effettivamente non fa una piega. Il numero 4 del mondo ha deciso di non cimentarsi in nessuno dei tornei Atp di preparazione all’Happy Slam per non chiedere troppo al proprio fisico.

Il rodaggio l’azzurro lo farà, sempre a Melbourne, ma al Kooyong Classic, prestigioso torneo d’esibizione che come ogni anno va in scena qualche giorno prima del Major australiano ed al quale partecipano anche tennisti del calibro di Andy Murray, Marin Cilic, Holger Rune, Kharen Khachanov e Frances Tiafoe. Il primo avversario di Sinner è l’australiano Marc Polmans, attuale numero 156 del ranking mondiale, che nella prossima settimana debutterà direttamente nel tabellone principale grazie ad una wild card. Polmans, di origini sudafricane, non ha mai affrontato l’altoatesino nel circuito Atp. Nel corso della sua carriera è arrivato a ridosso dei primi 100 (il suo best ranking è il 112esimo posto) e non è mai andato oltre il secondo turno in uno Slam. Lo scorso autunno fece notizia per aver scagliato una pallina contro il giudice di linea durante un incontro del Masters 1000 di Shanghai che lo vedeva opposto all’azzurro Napolitano.

Sinner ha giocato ha disputato l’ultimo match ufficiale più di un mese fa, quando grazie alla vittoria contro l’australiano de Minaur ha regalato il punto decisivo all’Italia nella Coppa Davis, tornata a Roma dopo 47 anni. Per Polmans invece una fugace apparizione nel torneo Challenger di Noumea, in Nuova Caledonia, dove è uscito al primo turno.

Dove vedere Sinner-Polmans in diretta tv in chiaro e in streaming

Il match valido per il primo turno del torneo d’esibizione Kooyong Classic tra Jannik Sinner e Marc Polmans sarà trasmesso nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, su Sky canale 212). Sarà possibile vedere la sfida tra Sinner-Polmans attraverso la diretta streaming anche su SuperTenniX (gratuita solo per gli utenti che si registrano al sito). L’incontro avrà inizio non prima dell’01:00 (ora italiana).

Sinner-Polmans: il pronostico

Sinner potrebbe aver bisogno di un po’ di tempo per scollarsi di dosso la ruggine della pre-season e non sarebbe una sorpresa se concedesse qualcosa nel primo set. La vittoria dell’altoatesino però non è assolutamente in discussione.