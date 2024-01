I pronostici di martedì 9 gennaio: Coppa Italia e League Cup

I pronostici di martedì 9 gennaio: iniziano i quarti di finale di Coppa Italia con Fiorentina-Bologna, in campo anche la League Cup inglese.

I quarti di finale di Coppa Italia prendono il via questo martedì con la sfida tra Fiorentina e Bologna, due squadre che hanno disputato un ottimo girone di andata in Serie A e che sono in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Il 2024 non è però iniziato nel migliore dei modi: il Bologna ha evitato solo nel finale la sconfitta in casa col Genoa, la Fiorentina ha perso col Sassuolo.

Nella sfida di campionato ha avuto la meglio la Fiorentina 2-1: anche a queso giro tutte e due le squadre dovrebbero andare in gol.

Pronostici altre partite

In Inghilterra si gioca la prima semifinale d’andata della League Cup tra Middlesbrough e Chelsea. I Blues non possono permettersi di snobbare questa coppa visto il pessimo rendimento in campionato e l’assenza nelle competizioni europee, a maggior ragione potendo sfruttare l’accoppiamento fortunato con una squadra di Championship.

Ci sono quattro partite del campionato turco, che risentirà dell’imminente inizio della Coppa d’Africa. Il Besiktas ad esempio avrà ben quattro calciatore out perché convocati, assenze che potrebbero pesare e favorire il Rizespor.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Rizespor vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Rizespor-Besiktas, Super Lig, ore 18:00

Vincenti

• Alanyaspor o pareggio (in Alanyaspor-MKE Ankaragucu, Super Lig, ore 15:00)

• Kasimpasa o pareggio (in Kasimpasa-Basaksehir, Super Lig, ore 18:00)

• Chelsea (in Middlesbrough-Chelsea, League Cup, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Giappone-Giordania, Amichevole, ore 12:00

• Kasimpasa-Basaksehir, Super Lig, ore 18:00

• Sporting CP-Tondela, Coppa del Portogallo, ore 19:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Rizespor-Besiktas, Super Lig, ore 18:00

• Fiorentina-Bologna, Coppa Italia, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Fiorentina-Bologna, Coppa Italia, ore 21:00)