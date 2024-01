Fiorentina-Bologna, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Fiorentina-Bologna è una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Fiorentina e Bologna non vogliono riscrivere soltanto le gerarchie della Serie A ma anche quelle della Coppa Italia ed al “Franchi” si sfideranno in un’appassionante gara secca tutta da gustare, contendendosi un successo che mette in palio un pass per la semifinale.

Per la Viola, in caso di vittoria, si tratterebbe della terza apparizione di fila tra le prime quattro della seconda competizione nazionale per ordine d’importanza: nella scorsa edizione arrivò addirittura a giocarsi la finalissima dell’Olimpico, poi persa di misura contro l’Inter. Nonostante gli alti e bassi e soprattutto una coppia di attaccanti, Nzola-Beltran, che in quanto a produzione offensiva sta facendo rimpiangere quella formata da Jovic e Cabral – ceduti entrambi in estate per far posto all’ex Spezia e all’argentino – i gigliati hanno concluso al quarto posto il girone d’andata, andando al di là di ogni più rosea aspettativa. Sabato scorso, tuttavia, la Fiorentina ha sprecato una grossa occasione, non approfittando dei passi falsi delle inseguitrici.

Contro il Sassuolo, a Reggio Emilia, i viola hanno interrotto una serie positiva che durava da novembre, con la difesa che dopo ben tre clean sheet di fila è tornata a subire gol (1-0) e con Bonaventura che ha anche fallito un calcio di rigore nella ripresa.

La frenata del Bologna

In Coppa Italia la squadra di Vincenzo Italiano trova un’altra emiliana: negli ottavi se l’è vista brutta con il Parma, piegato solamente dopo i calci di rigore.

Il Bologna invece nel turno precedente ha eliminato l’Inter due volte campione in carica e l’ha fatto ribaltando i nerazzurri (1-2) negli ultimi minuti del secondo tempo supplementare, grazie ai gol di Beukema e del gioiello Zirkzee. In campionato però gli uomini di Thiago Motta hanno un po’ frenato, raccogliendo un solo punto nelle ultime due giornate contro Udinese (3-0) e Genoa (1-1), quest’ultimo riacciuffato all’ultimo respiro da una rete dell’esperto De Silvestri. Resta in ogni caso una stagione incredibile quella dei felsinei, che in classifica hanno un punto in meno della Fiorentina e ad oggi sarebbero qualificati all’Europa League. Motta dovrebbe schierare la formazione titolare a Firenze, con Ferguson pronto a rientrare dopo la squalifica. Cambi in vista invece nella Fiorentina, ancora orfana del suo miglior giocatore Nico Gonzalez e di Kouamé, impegnato con la Costa d’Avorio in Coppa d’Africa: le novità saranno Christensen, Parisi, Maxime Lopez e Beltran.

Come vedere Fiorentina-Bologna in diretta tv e streaming

Fiorentina-Bologna è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Franchi” di Firenze. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 505 del digitale). Sarà possibile vedere Fiorentina-Bologna anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Un derby dell’Appennino d’alta classifica tra due squadre che hanno fatto molto bene nella prima parte del campionato e che potrebbero contendersi un posto in Europa. L’ultimo precedente risale allo scorso novembre, con la Fiorentina che riuscì ad imporsi su un buon Bologna (2-1) al termine di una gara equilibratissima. In Coppa Italia invece viola e rossoblù non si scontrano dalla doppia semifinale dell’edizione 1998-99, poi vinta dai gigliati ai supplementari. Le assenze di Gonzalez e Kouamé pesano ma la squadra di Italiano dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta nei tempi regolamentari in un match in cui con ogni probabilità andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1