Liverpool-Fulham, League Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Liverpool-Fulham è un match valido per le semifinali d’andata di League Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni e pronostici.

La pesante assenza di Momo Salah, che dal prossimo fine settimana sarà impegnato con il suo Egitto in Coppa d’Africa, non ha impedito al Liverpool di superare il turno di FA Cup e di acuire la crisi dell’Arsenal, battuto 2-0 all’Emirates Stadium.

Lo scontro tra Gunners e Reds, il piatto forte del terzo turno della più importante coppa del calcio inglese, se lo sono aggiudicati gli uomini di Jurgen Klopp, che continuano a fare bene su tutti i fronti. Al Liverpool è bastato contenere un Arsenal sprecone per poi colpire al momento giusto. A dieci minuti dalla fine un’autorete dell’ex spezzino Kiwior ha permesso agli ospiti di passare in vantaggio ed il gol del colombiano Diaz in pieno recupero ha successivamente reso più rotondo il risultato finale. Un segnale forte e chiaro pure in ottica titolo, visto che sia la squadra di Arteta che quella di Klopp si stanno contendendo il primo posto in Premier League (Liverpool 45 punti, Arsenal 40). L’allenatore tedesco ora può tranquillamente dedicarsi all’altra coppa, la League Cup, dove i suoi hanno raggiunto le semifinali dopo aver eliminato Leicester, Bournemouth e West Ham.

Il Liverpool insegue il decimo titolo ma per arrivare a giocare la finale di Wembley dovrà avere la meglio nella semifinale con il Fulham, approdato a sorpresa tra le prime quattro.

Prima semifinale in League Cup per i Cottagers

I Cottagers di Marco Silva, guarda caso, nell’ultima partita del 2023 avevano a loro volta regalato un dispiacere all’Arsenal, piegato 2-1 a Craven Cottage.

E venerdì scorso il Fulham ha allungato a due la striscia di vittorie, archiviando la pratica Rotherham grazie ad una rete di Decordova-Reid a metà primo tempo. Non è stata una passeggiata, tuttavia, eliminare il club che attualmente è ultimo in classifica in Championship, l’equivalente della nostra Serie B. I bianconeri, che in campionato sembrano avviati verso una salvezza tranquilla (al momento sono tredicesimi), si preparano adesso a disputare le prime semifinali di League Cup della loro storia. Non si può dire che quest’anno il Fulham abbia snobbato la Coppa di Lega: le “vittime” dei Cottagers sono state Tottenham, Norwich, Ipswich Town ed Everton, quest’ultimo battuto ai rigori. Marco Silva potrà contare su Jimenez, Palhinha e Willian, tutti e tre tenuti a riposo contro il Rotherham mentre Klopp spera di riavere capitan van Dijk, domenica alle prese con un malore.

Come vedere Liverpool-Fulham in diretta tv e streaming

Liverpool-Fulham, semifinale d’andata della League Cup, è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Coppa di Lega inglese. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Il Fulham poco più di un mese fa andò vicino ad una memorabile impresa ad Anfield Road, facendosi ribaltare dal Liverpool nel giro di 2 minuti dopo essere andato in vantaggio 3-2 all’80’. Senza Salah i Reds perdono tantissimo ma stanno vivendo un momento davvero positivo e viene difficile da immagine un loro scivolone, per giunta in casa. Sono favoriti in una gara in cui anche gli ospiti dovrebbero segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Liverpool-Fulham

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Gomez; Jones, Mac Allister, Gravenberch; Diogo Jota, Darwin Nunez, Luis Diaz.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Adarabioyo, Diop, Robinson; Cairney, Palhinha; Wilson, Pereira, Decordova-Reid; Raul Jimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1