Real Madrid-Atletico Madrid, Supercoppa di Spagna: streaming, formazioni, pronostici

Real Madrid-Atletico Madrid è una semifinale della Supercoppa di Spagna 2024 e si gioca mercoledì alle ore 20:00: tv, streaming, pronostici e formazioni.

La Spagna ha fatto scuola: da quest’anno anche la nostra Supercoppa Italiana coinvolgerà quattro squadre, con le vincenti delle due semifinali che poi si scontreranno nella finalissima in una sorta di Final Four. Nell’edizione ’24 della Supercoppa di Spagna, ospitata ancora dall’Arabia Saudita, ci sono il Real Madrid, presente in qualità di vincitore della Coppa del Re, il Barcellona campione dell’ultima Liga, l’Osasuna finalista della coppa nazionale ed infine l’Atletico Madrid, terzo classificato nel massimo campionato spagnolo.

Si parte subito con il botto e cioè con il derby madrileno tra Real e Atletico: la vincente di questa semifinale affronterà poi una tra Barcellona e Osasuna. Una partita, quella coi Colchoneros, che Carlo Ancelotti farà bene a temere particolarmente. Ed il motivo è molto semplice, visto che gli odiati cugini finora sono stati gli unici, in questa stagione, a battere i Blancos. In campionato, lo scorso 24 settembre, finì infatti 3-1 per la squadra del “Cholo” Simeone, che mandò in rete entrambi i suoi attaccanti, Griezmann e l’ex Morata (doppietta). Nient’altro che un incidente di percorso per un Real Madrid che da quel match non ha più perso, sia nella Liga che nelle varie coppe.

Ancelotti vuole la rivincita

Le Merengues hanno chiuso il girone d’andata davanti a tutti, o meglio occupano la vetta della classifica insieme al sorprendente Girona, con ben sette punti di vantaggio sul Barcellona terzo.

Dopo aver domato il Maiorca – battuto 1-0 grazie ad una rete del difensore Rudiger – nella prima uscita del 2024, gli uomini di Ancelotti hanno superato senza problemi il turno di Coppa del Re, eliminando il modesto Arandina senza però riuscire a tenere la porta inviolata (1-3). Con lo stesso risultato l’Atletico Madrid si è imposto sul Lugo, dimenticando in parte la tremenda sconfitta di qualche giorno prima con il Girona, che l’ha spuntata 4-3 al termine di una gara rocambolesca e piena di colpi di scena. Ancelotti ha dovuto lasciare a Madrid diversi giocatori, tra cui Courtois, Alaba e Militao ma non saranno disponibili per il derby neppure Lucas Vazquez e Mendy. Per la porta Lunin dovrebbe vincere il ballottaggio con Kepa. Gli unici assenti fra i Colchoneros sono invece Lemar e Barrios.

Come vedere Real Madrid-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La partita tra Real Madrid e Atletico Madrid, valida per la semifinale della Supercoppa di Spagna, è in programma mercoledì alle 20:00 all’Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita. La sfida si potrà seguire gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, che in Italia si è aggiudicata i diritti sulla manifestazione calcistica.

Il pronostico

Le sfide con i cugini dell’Atletico nascondono sempre insidie per il Real Madrid, che si affida ai suoi uomini migliori per superare il muro che erigerà la squadra di Simeone. I Colchoneros, tuttavia, a differenza di qualche anno fa sono più propositivi, motivo per cui è probabile che assisteremo ad una gara prolifica, da almeno una rete per parte. Il Real resta in ogni caso leggermente favorito.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Atletico Madrid

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho Fernandez, Fran García; Kroos, Valverde, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, S. Lino; Griezmann, Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1