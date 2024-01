Real Madrid-Maiorca, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Real Madrid-Maiorca è una partita della diciannovesima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 19:15: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il 2023 del Real Madrid si è chiuso con la notizia che tutti i tifosi merengue attendevano da tempo: il rinnovo di Carlo Ancelotti. Altro che Brasile: l’allenatore emiliano, che ha riportato i Blancos sul tetto d’Europa e del mondo due stagioni fa, ha firmato un biennale e resterà nella capitale spagnola fino al 2026. Una decisione che azzera le speranze della federazione verdeoro di portare uno dei tecnici più vincenti di sempre dall’altra parte del globo in vista dei Mondiali nordamericani, in programma tra due anni.

L’obiettivo di Ancelotti è dunque quello di cominciare il 2024 con il piede giusto, proprio per festeggiare a dovere il tanto agognato rinnovo del contratto. Il suo Real, che tra febbraio e marzo affronterà il Lipsia in Champions League, per adesso condivide la vetta della Liga con il sorprendente Girona (45 punti a testa), è il grande favorito per la vittoria del campionato. Già molto ampio, infatti, il divario nei confronti delle dirette concorrenti: i cugini dell’Atletico Madrid e gli acerrimi rivali del Barcellona, terzi, hanno 7 punti in meno. Quattordici successi, tre pareggi e una sconfitta fino a questo momento per Bellingham e compagni, in grado di sopperire egregiamente ai numerosi infortuni che ormai da inizio stagione stanno condizionando il club più vincente al mondo.

Il Real Madrid riparte dal match del Bernabeu con il Maiorca, in cui cercherà di mettere le mani sulla terza vittoria consecutiva dopo quelle con Villarreal (4-1) e Alaves (0-1).

Una gara che i Blancos, che hanno vinto dieci delle ultime undici partite giocate davanti al proprio pubblico, faranno bene a non sottovalutare. Il club delle Baleari, infatti, è imbattuto da cinque giornate ed ha approfittato di un calendario tutt’altro che impossibile per allontanarsi dai bassifondi della classifica. La squadra di Javier Aguirre ora è quattordicesima, a +5 sulla zona retrocessione. Per quanto riguarda le formazioni, Ancelotti sarà costretto a schierare Tchouaméni al centro della difesa, viste le assenze di Militao e Alaba. Davanti riecco la coppia Rodrygo-Brahim Diaz. Nel Maiorca è out l’ex laziale Muriqi.

Gara alla portata ma comunque sempre insidiosa per un Real Madrid che continua a fare i conti con le numerose assenze. I Blancos potrebbero impiegare un po’ per scardinare la retroguardia di un Maiorca che sembra aver ritrovato una certa solidità. Non è da escludere che la squadra di Ancelotti riesca a tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Maiorca

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Mendy, Tchouaméni, Rudiger, Carvajal; Kroos, Modric, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Brahim Diaz.

MAIORCA (5-3-2): Rajkovic; Giovanni, Nastasic, Raíllo, Mascarell, Maffeo; Samu, Darder, Antonio; Dani Rodríguez, Larin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0