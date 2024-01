PSG-Tolosa è la partita che assegna la Supercoppa di Francia e si gioca mercoledì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Una sfida che originariamente era stata calendarizzata la scorsa estate ma che per motivi logistici – si doveva giocare in Thailandia – la federazione francese ha deciso di posticipare di qualche mese. La nuova sede è il Parco dei Principi, la “casa” del Psg, che gioca questa partita in qualità di detentore della Ligue 1. I parigini faranno il possibile per mettere in bacheca l’ennesimo titolo nazionale: per la squadra oggi allenata da Luis Enrique sarebbe la dodicesima affermazione nella Supercoppa di Francia.

L’avversario di turno è il Tolosa, che lo scorso aprile a sorpresa si è imposto sui campioni in carica del Nantes nella finalissima di Coppa di Francia al termine di un match senza storia, terminato 5-1 per i biancoviola. Saranno loro a contendersi il cosiddetto Trophée des Champions, “di proprietà” del Psg dal 2013 con l’unica eccezione dell’edizione 2021, in cui a trionfare fu il Lille. Mbappé e compagni non scendono in campo da più di dieci giorni: l’ultimo impegno risale alla sfida di campionato con il Metz, battuto 3-1 grazie ad un gol di Vitinha e ad una doppietta della stella della nazionale francese (che dal 1 gennaio, a proposito, è libero di firmare con qualsiasi squadra, avendo rifiutato il rinnovo).

Il Tolosa in Ligue 1 non vince da tre mesi

Il Psg, dopo un inizio traballante, si è ripreso la testa della classifica, arrivando al giro di boa con 5 punti di vantaggio sul Nizza secondo.

Posizione pericolante invece quella del Tolosa di Carles Martinez, che ha chiuso il 2023 al terzultimo posto, con soli 14 punti totalizzati in 17 giornate. Sul rendimento degli occitani ha influito anche l’impegno in Europa League, affrontata con una rosa non eccessivamente lunga. Un dettaglio non di poco conto e che rischia di avere un peso non indifferente sulla loro stagione, in cui al momento l’obiettivo principale è mantenere la categoria. Il Tolosa non vince in campionato dal 1 ottobre e le ultime vittorie sono arrivate in campo europeo (Liverpool, due volte Lask Linz).

Come vedere PSG-Nantes in diretta tv e streaming

PSG-Tolosa è la partita che assegna l’edizione 2023 della Supercoppa di Francia ed è in programma mercoledì alle 20:45 al Parco dei Principi di Parigi. Si può vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Tolosa ha affrontato il Psg lo scorso agosto ed è una delle 5 squadre che sono riuscite ad evitare la sconfitta contro i campioni di Francia in carica. Sarà complicato, tuttavia, replicare quell’impresa: la squadra di Luis Enrique, infatti, in estate non aveva ancora ingranato. Stavolta ci aspettiamo un successo rotondo dei parigini, contro un avversario che da ottobre in poi non ha mai vinto in campionato: almeno due i gol di scarto.

Le probabili formazioni di PSG-Tolosa

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Mbappé, Barcola.

TOLOSA (4-3-3): Restes; Mawissa, Costa, Nicolaisen, Suazo; Gelabert, Spierings, Casseres; Magri, Dallinga, Dönnum.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0