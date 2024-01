Formazioni ufficiali Real Sociedad-Alaves: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Formazioni ufficiali Real Sociedad-Alaves: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di Liga spagnola.

Real Sociedad-Alaves è una partita della diciannovesima giornata della Liga spagnola. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro, Traoré, Le Normand, Zubeldia, Tierney, Zubimendi, Mikel Merino, Brais, Kubo, Oyarzabal, André Silva.

ALAVES (4-3-3): Sivera, Gorosabel, Tenaglia, Rafa Marín, Javi López, Guevara, Antonio Blanco, Abde, Guridi, Luis Rioja, Samu Omorodion.

Real Sociedad-Alaves, il pronostico marcatori

Occasione dal primo minuto per André Silva, che ha giocato appena 91 minuti in campionato a causa di problemi fisici. Avrà grandi motivazioni e il senso del gol non gli manca, ma anche una tenuta fisica limitata. Potrebbe segnare nel primo tempo, o poi il suo sostituto segnare nella ripresa.

Probabili ammoniti e tiratori di Real Sociedad-Alaves

L’Alaves è squadra da non sottovaluta, crea occasioni da gol con una certa facilità. La Real Sociedad tende a concedere poco tramite il possesso palla, ma potrebbero fare almeno due tiri verso la porta Luis Rioja e Samuel Omorodion Aghehowa meglio noto come “Samu”.

Nella Real Sociedad almeno tre tiri totali per Kubo e Oyarzabal. A proposito di Kubo, re del dribbling della squadra spagnola, potrebbe indurre all’ammonizione il terzino avversario Javier Lopez. Stesso discorso a parti invertite per Hamari Traorè alle prese con Rioja.

L’arbitro dell’incontro Víctor García Verdura ha una media di 4.31 cartellini a partita.

MARCATORE: André Silva (Real Sociedad)

ALMENO TRE TIRI TOTALI: Kubo e Oyarzabal (Real Sociedad)

ALMENO DUE TIRI TOTALI: Luis Rioja e Samuel Omorodion Aghehowa (Alaves)

AMMONITI: Hamari Traorè (Real Sociedad), Javier Lopez (Alaves)