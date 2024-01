Bari-Ternana, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Bari-Ternana è valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Due solo vittorie in casa in stagione. Il Bari anche per questo è lontano cinque punti dai playoff. E Marino contro la Ternana, alla ripresa della Serie B dopo la sosta, ha un solo risultato a disposizione: la vittoria.

Per cercare di rientrare tra quelle che alla fine della stagione si giocheranno attraverso gli spareggi la massima serie, i pugliesi devono battere una Ternana che da quando è arrivato Breda in panchina ha dato qualche segnale. Marino, per l’occasione, manderà in campo dal primo minuto anche l’ultimo arrivato in attacco Kallon. E stessa cosa dovrebbe fare il tecnico ospite, con Carboni preso dal Monza. Insomma, mercato in fermento pure in cadetteria, ma questo a noi interessa poco.

Siamo sinceri: non possiamo pensare che il Bari contro una squadra che comunque avrebbe bisogno di punti per la salvezza, non riesca a vincere. Anche perché pure Marino rischia qualcosa. E allora l’1, in questo match, sembra essere quasi scontato.

Come vedere Bari-Ternana in diretta tv e in streaming

Bari-Ternana è in programma sabato 13 gennaio alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Bari-Ternana

Ci sta, eccome, una vittoria del Bari di Marino che per ritornare in corsa per i playoff deve assolutamente vincere. In un match che potrebbe anche regalare almeno una rete per squadra, alla fine dei novanta minuti saranno i padroni di casa ed esultare. Il 2024 quindi, per i pugliesi, dovrebbe iniziare con la terza vittoria in casa dell’intera stagione.

Le probabili formazioni

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Edjouma, Benali, Maita; Kallon, Nasti, Sibilli.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Sorensens, Lucchesi; Casasola, Pyythia, Labojko, Luperini, Carboni; Raimondo, Distefano.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1