Las Palmas-Villarreal, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Las Palmas-Villarreal è una gara valida per la ventesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 14:00: tv, formazioni e pronostici

Il 2024 di Las Palmas e Villarreal si è aperto non benissimo, diciamo. Due sconfitte per entrambe che sono state anche eliminate dalla Coppa del Re da formazioni di categoria inferiore. Ok che la manifestazione non è un obiettivo, però la caduta è stata fragorosa e ha fatto anche un certo scalpore in Spagna. Insomma, non è un buon momento. E quando si solito le cose vanno male, con risultati negativi, la prima cosa da fare è quella di cercare di non perdere.

Sarà così, almeno questa è la nostra sensazione, anche nel match di sabato pomeriggio che aprirà in quel giorno la ventesima giornata della Liga spagnola. Una giornata monca, visto che ci sono 4 squadre adesso in Arabia Saudita che si stanno giocando la Supercoppa. Ma non per questo meno interessante. Oggettivamente in questo avvio di campionato hanno fatto meglio i padroni di casa – la classifica parla chiaro – che proprio nel debutto nel nuovo anno hanno perso in pieno recupero contro il Barcellona. Una sconfitta forse immeritata, ma pur sempre sconfitta è stata. E un altro passo falso nessuno se lo vuole permettere. Soprattutto il Villarreal, che ha 19 punti in classifica e che non è poi così distante dalla zona rossa della classifica. Quindi, sembra tutto davvero impacchettato, o quasi, per un pareggio.

Come vedere Las Palmas-Villarreal in diretta tv e streaming

Las Palmas-Villarreal, valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Come spiegato prima, in partite come questa dove nessuno può perdere, il pareggio è il risultato che potrebbe venire fuori durante il match. Probabile anche un gol per squadra, ma la X è quasi scritta. Per piazzare i primi punti e il primo mezzo sorriso di questo 2024.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Las Palmas-Villarreal

LAS PALMAS (4-3-3): Valles; Suarez, Coco, Marmol, Cardona; Munoz, Perrone, Rodriguez; Park, Munir, Sandro.

VILLARREAL (4-3-3): Jorgensen; Altimira, Albiol, Cuenca, Moreno; Parejo, Capoue, Terrats; Akhomach, Moreno, Morales.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1