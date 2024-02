Udinese-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Monza è una partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Nelle ultime quattro giornate l’Udinese ha portato a casa un solo punto: logica conseguenza di un calendario che ha messo di fronte ai friulani tre squadre che lottano per il quarto posto (Lazio, Fiorentina e Atalanta) ed una che sta provando a reinserirsi nella corsa per lo scudetto, il Milan.

La sconfitta più netta è arrivata sabato scorso a Bergamo, tra l’altro l’unica in cui i bianconeri non sono riusciti a fare gol, perdendo 2-0. Gli uomini di Gabriele Cioffi, per quanto fatto vedere in campo, avrebbero certamente meritato di più (molti dei gol li hanno subiti a tempo scaduto) ma ora serve una buona dose di cinismo, perché la classifica inizia a diventare davvero preoccupante. L’Udinese, che da inizio novembre in poi ha avuto la meglio esclusivamente sul Bologna, sente il fiato sul collo di Empoli e Cagliari, rispettivamente penultima e terzultima: i sardi, ad esempio, sono ad una sola incollatura. Non ha di questi problemi invece il prossimo avversario dei friulani, il Monza. I brianzoli, dopo due sconfitte consecutive (Inter ed Empoli, una settimana fa sono tornati a vincere complicando la situazione del Sassuolo, battuto 1-0 grazie ad un gol del solito Colpani, e volando a +10 sulla zona retrocessione. Salvarsi, per la squadra di Raffaele Palladino, non dovrebbe essere un problema e nei prossimi mesi l’obiettivo dei biancorossi sarà capire se ci sono i presupposti per rientrare nella corsa al settimo posto, che mette in palio un posto per la Conference League.

Udinese-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Contro il Monza rivedremo Pereyra, ormai ristabilito, dietro all’unica punta Lucca, con Thauvin che tornerà in panchina. Nessuna novità in difesa e in attacco: dietro c’è Perez, che negli ultimi giorni di mercato sembrava vicinissimo al Napoli, mentre sulla corsia mancina Zemura è in ballottaggio con Kamara.

Dall’altro lato, Palladino lancerà dal 1′ il nuovo acquisto Djuric, che ha già debuttato a gara in corso contro il Sassuolo, e sulla fascia sinistra potrebbe trovare spazio l’ex Napoli Zerbin, anche lui appena arrivato.

Come vedere Udinese-Monza in diretta tv e in streaming

La sfida tra Udinese e Monza, in programma sabato alle 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Udinese ha urgenza di tornare a fare punti dopo l’ultima giornata e dovrebbe riuscire quantomeno a non perdere contro il Monza, decisamente più tranquillo rispetto ai friulani se guardiamo la classifica. Con ogni probabilità entrambe troveranno la via del gol.

Le probabili formazioni di Udinese-Monza

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Zerbin; Colpani, Mota; Djuric.

Udinese-Monza: chi vince? Udinese

Pareggio

Monza View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1