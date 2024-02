Empoli-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Genoa è una partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La cura Nicola, a quanto pare, funziona: sì, da quando in panchina c’è l’allenatore esperto di salvezze, l’Empoli oltre ai gol – 4 in due partite, non male per quello che ancora oggi è il peggior attacco del torneo – ha ritrovato anche i punti, travolgendo 3-0 il Monza al “Castellani” e frenando la corsa della Juventus, che allo Stadium non è andata al di là di un pareggio (1-1) con i toscani.

Approfittando della superiorità numerica per via del rosso sventolato, quasi subito, dall’arbitro al bianconero Milik, gli azzurri hanno più volte messo in difficoltà la squadra di Max Allegri e dopo essere passati in svantaggio hanno avuto la forza di pareggiare con un siluro di Baldanzi da fuori area. Quello alla Juve, tuttavia, resterà l’ultimo gol del giovane talento allevato nella “cantera” empolese: nel penultimo giorno di mercato, infatti, è stato acquistato dalla Roma. Nel frattempo la società è corsa ai ripari andando a ripescare M’Baye Niang, ex Milan, Genoa e Torino, arrivato dalla squadra turca dell’Adana Demirspor. Basterà per evitare la retrocessione? L’Empoli nel frattempo rimane penultimo, anche se il divario dall’Udinese quartultima è minimo, di un solo punto. Sembra destinato invece ad una salvezza tranquilla il Genoa, che grazie alle due vittorie consecutive con Salernitana e Lecce, battute entrambe 2-1, si è portato a quota 28 punti, decisamente più vicino alla zona Europa che a quella rossa. La squadra di Alberto Gilardino non perde da sette partite.

Empoli-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Nicola confermerà la difesa a tre vista all’opera con la Juventus. Sulla trequarti largo a Cambiaghi e Zurkowski, che supporteranno l’unica punta Cerri. Solo panchina per Niang, che non gioca da dicembre. In mezzo dovrebbero giocare Grassi e Maleh: Marin, infatti, non è al meglio dopo la botta rimediata con i bianconeri.

Due recuperi importanti per Gilardino (che non sarà in panchina perché squalificato): a centrocampo riecco Frendrup e Badelj, mentre Sabelli tornerà a scorrazzare sulla corsia destra. Davanti Gudmundsson e Retegui, ma a gara in corso assisteremo al debutto di Vitinha, appena arrivato dal Marsiglia.

Come vedere Empoli-Genoa in diretta tv e in streaming

Empoli-Genoa, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nicola è un tecnico che bada al sodo e lo si è visto già nelle prime due partite sulla panchina dell’Empoli: i toscani, come all’andata – a Marassi finì 1-1 lo scorso dicembre – grazie al nuovo assetto tattico, più prudente rispetto a quello della gestione Andreazzoli, dovrebbero riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta in un match in cui verosimilmente andranno a segno entrambe. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Empoli-Genoa

EMPOLI (4-3-3): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Grassi, Maleh, Cacace; Cerri, Cambiaghi.

GENOA (4-2-3-1): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Badelj, Strootman, Spence; Malinovskyi; Retegui, Gudmundsson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1