Capo Verde-Sudafrica, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Capo Verde-Sudafrica è un quarto di finale della Coppa d’Africa e si gioca sabato alle 21:00: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Capo Verde e Sudafrica si ritrovano, a sorpresa, a contendersi un posto nelle semifinali della Coppa d’Africa 2023. A sorpresa perché non era affatto scontato, per entrambe, arrivare tra le prime otto, dovendo fare i conti con selezioni decisamente più attrezzate (sulla carta) e blasonate.

Ma questa, come si è detto più volte, è la Coppa d’Africa dei colpi di scena: le principali favorite, dall’Egitto al Senegal campione in carica, sono già fuori dalla manifestazione. E la sensazione, a questo punto, è che sarà un’outsider a sollevare il titolo nella finalissima dell’11 febbraio. Può sognare anche la piccola rappresentativa capoverdiana, tra le squadra ancora imbattute. Gli uomini di Bubista hanno stravinto il gruppo B, chiudendo a quota 7 punti (+4 sull’Egitto), grazie ai due successi con Ghana e Mozambico e al pareggio con gli egiziani. Negli ottavi è invece bastato un gol di Ryan Mendes, esterno che gioca in Turchia nel Karagumruk, a piegare un’ostinata Mauritania (1-0). Capo Verde in ogni caso vanta numeri offensivi importanti, visto che solo nell’ultimo match ha realizzato meno di due gol (7 quelli complessivi nella fase a gironi). Ricordiamo che gli isolani finora non avevano mai vinto un match nella fase ad eliminazione diretta.

Hanno stupito tutti anche i Bafana Bafana, che non giocano una semifinale di Coppa d’Africa dall’edizione del 2000. Il Sudafrica, dopo aver debuttato con una sconfitta (2-0 contro il Mali), adavrà l’opportunità di arrivare tra le prime quattro. L’impresa gli uomini guidati dal belga Hugo Broos l’hanno realizzata negli ottavi di finale eliminando Marocco semifinalista agli ultimi Mondiali, battuto 2-0 grazie alle reti di Makgopa e Mokoena. Tau e compagni finora hanno brillato in difesa, con tre clean sheet nelle ultime tre partite.

Come vedere Capo Verde-Sudafrica in diretta tv e in streaming

Capo Verde-Sudafrica, in programma sabato alle 21:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Anche in questo quarto di finale è previsto grande equilibrio. La solidità del Sudafrica contro la spavalderia di Capo Verde: i tempi regolamentari potrebbero concludersi con un nulla di fatto.

Le probabili formazioni di Capo Verde-Sudafrica

CAPO VERDE (4-3-3): Vozhina; Semedo, Costa, Lopes, Joao Paulo; Duarte, Lenini, Monteiro; Mendes, Bebé, Jovane Cabral.

SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Modiba, Mvala, Kekana, Mudau; Sithole, Mokoena; Morena, Zwane, Tau; Makgopa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1