Mali-Costa d’Avorio, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Mali-Costa d’Avorio è un quarto di finale della Coppa d’Africa e si gioca sabato alle 18:00: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Fa un certo effetto vedere la Costa d’Avorio tra le prime otto della Coppa d’Africa 2023 dopo che gli Elefanti erano stati a un passo da un’umiliante eliminazione. La sconfitta per 4-0 con la Guinea Equatoriale nella terza giornata della fase a gironi, infatti, sembrava aver posato la pietra tombale sull’avventura continentale della nazionale ospitante, costretta ad attendere l’ultimo giorno utile per sapere se rientrasse o meno tra le migliori terze. Con soli tre punti conquistati in tre partite (vittoria per 2-0 sulla Guinea-Bissau nella gara d’esordio) alla fine Kessié e compagni ce l’hanno fatta a qualificarsi agli ottavi di finale.

Nel frattempo la federazione si era portata avanti, esonerando il commissario tecnico Jean-Louis Gasset dopo la batosta con gli equatoguineani, affidando la squadra all’ex allenatore dell’Under 23 Emerse Faé. Una decisione che sembra aver sortito subito gli effetti sperati: nell’ottavo di finale con il Senegal la Costa d’Avorio è apparsa più compatta e determinata e dopo aver riacciuffato i campioni in carica a quattro minuti dalla fine (1-1) grazie ad un calcio di rigore di Kessié, l’ha spuntata al termine di una sfibrante lotteria dei rigori in cui l’unico a sbagliare è stato il senegalese Niakhaté.

Costa d’Avorio, all’inferno e ritorno

L’impresa contro il Senegal adesso apre nuovi scenari per gli ivoriani, che hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo e vincere il titolo (sarebbe il primo dal trionfo del 2015) davanti al proprio pubblico.

Nei quarti, tuttavia, dovranno vedersela con una delle selezioni più sorprendenti, vale a dire il Mali. Le Aquile, oltre a chiudere davanti a tutti nel gruppo E, (una vittoria con il Sudafrica e due pareggi con Tunisia e Namibia), ha prevalso negli ottavi sull’ostico Burkina Faso, battuto 2-1: decisiva l’autorete di Tapsoba nel primo tempo e il gol di Sinayoko ad inizio ripresa. Il Mali ha successivamente respinto ogni tentativo di rimonta degli avversari, che dopo aver accorciato le distanze con un rigore di Traoré hanno provato fino alla fine – invano – a trascinare il match ai supplementari.

Come vedere Mali-Costa d’Avorio in diretta tv e in streaming

Mali-Costa d’Avorio, in programma sabato alle 18:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

La qualificazione ai quarti di finale, con tanto di scalpo dei campioni in carica, è un’importante iniezione di fiducia per la Costa d’Avorio, che ora può tornare a sognare in grande. Servirà un’altra prestazione impeccabile però contro un Mali che finora ha dato l’impressione di essere una squadra organizzata ed in grado di mettere in difficoltà anche selezioni più quotate. Si prospetta una gara equilibrata e non sarebbe una sorpresa se i tempi regolamentari terminassero in pareggio.

Le probabili formazioni di Mali-Costa d’Avorio

MALI (4-3-1-2): Diarra; H. Traoré, Kouyaté, Niakaté, Sacko; Coulibaly, Bissouma, Camara; Doumbia; A. Traoré, Sinayoko.

COSTA D’AVORIO (4-2-3-1): Fofana; Aurier, Kossounou, N’Dicka, Konan; Seri, Kessié; Pepé, Fofana, Adingra; Haller.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1