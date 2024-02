I pronostici di venerdì 2 febbraio: Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 2 febbraio: abbuffata di anticipi in Serie A, Serie B, Liga, Bundesliga e Ligue 1, iniziano i quarti di finale di Coppa d’Africa.

Abbuffata di anticipi in questo primo venerdì di febbraio: la ventitreesima giornata di Serie A inizia con Lecce-Fiorentina, due squadre in difficoltà nell’ultimo periodo. La squadra di D’Aversa a caccia di punti salvezza ha sia segnato che subito gol in quattro delle ultime cinque partite al “Via del Mare”, un trend che potrebbe proseguire contro i viola che propongono uno schema di gioco sempre molto offensivo.

In Bundesliga e Liga partono con i favori del pronostico Borussia Dortmund e Athletic Bilbao, impegnate rispettivamente contro Heidenheim e Maiorca.

Pronostici altre partite

Il Galatasaray ha vinto le ultime cinque partite ufficiali pur subendo sempre gol: la serie potrebbe continuare anche in casa del Samsunspor. Attesi almeno tre gol complessivi anche in Bristol City-Leeds di Championship.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Palermo vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Palermo-Bari, Serie B, ore 20:30

Vincenti

• Nigeria (in Nigeria-Angola, Coppa d’Africa, ore 18:00)

• Borussia Dortmund (in Heidenheim-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 20:30)

• Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Maiorca, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Samsunspor-Galatasaray, Super Lig, ore 18:00

• Heidenheim-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 20:30

• Bristol City-Leeds, Championship, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Ankaragucu-Sivasspor, Super Lig, ore 15:00

• Palermo-Bari, Serie B, ore 20:30

• Lecce-Fiorentina, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in RD del Congo-Guinea, Coppa d’Africa, ore 21:00)