Strasburgo-PSG, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Strasburgo-PSG è una partita valida per la ventesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, tv e pronostici.

Nell’ultimo turno di Ligue 1 il Nizza ha rosicchiato due punti al PSG capolista, fermato a sorpresa in casa dal sorprendente Brest. La squadra di Luis Enrique, tuttavia, resta saldamente al comando della classifica del massimo campionato francese: nonostante il mezzo passo falso contro il club bretone, il divario nei confronti della sua inseguitrice (al momento) più credibile è di 6 punti.

Non dispera, dunque, il tecnico spagnolo, anche se la rimonta subita domenica scorsa al Parco dei Principi – il PSG si è fatto riacciuffare dopo essere andato in vantaggio 2-0 – è un piccolo campanello d’allarme da non sottovalutare. Ad ogni modo, al netto di qualche sporadico inciampo i capitolini continuano a dare l’impressione di non aver rivali in grado di mettere in discussione la loro leadership, ormai indiscussa a livello nazionale. L’obiettivo di Luis Enrique è archiviare la questione Ligue 1 nel più breve tempo possibile, per poi spendere gran parte delle energie nella tanto agognata Champions League, da almeno un decennio il cruccio del proprietario Al-Khelaifi. Tra 15 giorni il PSG scenderà in campo per affrontare la Real Sociedad nell’andata degli ottavi di finale, appuntamento che a Parigi attendono con una certa ansia.

Strasburgo imbattuto da due mesi

L’ex allenatore di Roma e Barcellona si attende quindi una reazione nell’anticipo con lo Strasburgo di Patrick Vieira, reduce dal doppio pareggio (1-1) con Marsiglia e Clermont.

Gli alsaziani sono cresciuti tantissimo negli ultimi due mesi, dimostrando di poter rientrare nella lotta per le coppe europee: dopo 19 giornate occupano il decimo posto, il Reims sesto ha solo 5 punti in più. Da novembre in poi lo Strasburgo ha perso solo una partita, Coppa di Francia compresa (la vittoria con il Clermont è valsa un biglietto per gli ottavi di finale). Vieira contro il PSG dovrà ancora fare a meno di Sow, impegnato finora in Coppa d’Africa, e degli infortunati Gameiro e Doukouré. Tra i parigini assenti Skriniar e lo squalificato Barcola, ma rientrerà prima del previsto Hakimi, eliminato dalla Coppa d’Africa con il Marocco.

Come vedere Strasburgo-PSG in diretta tv e in streaming

La sfida tra Strasburgo e PSG è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La lunga imbattibilità dello Strasburgo dovrebbe terminare nella sfida con il PSG, che vuole immediatamente voltare pagina dopo il mezzo passo falso con il Brest. Mbappé e compagni, tuttavia, potrebbero fare fatica a tenere la porta inviolata: gli alsaziani non rinunceranno ad attaccare.

Le probabili formazioni di Strasburgo-PSG

STRASBURGO (4-3-3): Sels; Senaya, Perrin, Sylla, Guilbert; Mwanga, Sissoko, Diarra; Bakwa, Sahi Dion, Angelo.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Carlos Soler, Marquinhos, Danilo Pereira, Hernandez; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Mbappé, Asensio.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3