Lecce-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Proprio come avvenne nella passata stagione il Lecce sta dilapidando l’enorme vantaggio accumulato nella prima parte del campionato nei confronti delle dirette concorrenti.

Da settembre in poi, infatti, i i salentini sono stati capaci di avere la meglio solo sul Frosinone: dopo la vittoria contro i ciociari, ottenuta a metà dicembre, sembrava che il peggio fosse ormai alle spalle ed invece nelle sei gare successive hanno racimolato a malapena un punto, riuscendo ad evitare la sconfitta esclusivamente nello scontro diretto con il Cagliari.

E se contro Lazio e Juventus un k.o. si poteva anche mettere in conto, vista la superiorità degli avversari, il 2-1 di Marassi contro il Genoa della scorsa settimana fa suonare più d’un campanello d’allarme. Terza sconfitta consecutiva per i giallorossi, la quinta nelle ultime sei, che li riavvicina pericolosamente alla zona rossa. Il Cagliari terzultimo, per intenderci, ha solotre punti in meno del Lecce, che dovrà cambiare per forza passo se, al contrario dello scorso anno, vuole raggiungere una salvezza tranquilla e con qualche giornata d’anticipo.

Roberto D’Aversa e i suoi uomini tenteranno di approfittare del momento no della Fiorentina, che nel nuovo anno non ha ancora vinto neppure una partita. Un gennaio horror per la squadra di Vincenzo Italiano, la cui unica gioia è stata la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia nel match terminato ai rigori con il Bologna. Dopo la deludente avventura in Supercoppa Italiana – 3-0 in semifinale con il Napoli – i gigliati hanno perso anche con l’Inter (0-1) in campionato, confermando i soliti limiti realizzativi. Scavalcata dall’Atalanta al quarto posto, la Fiorentina adesso è settima: servirà uno sforzo in più restare attaccata al treno Champions League.

Lecce-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Lecce chiede spazio Banda, appena rientrato dalla Coppa d’Africa: sarà ballottaggio con Oudin per un posto nel tridente d’attacco. Salutato Strefezza, finito al Como in B, D’Aversa darà fiducia a Almqvist e Krstovic, che lo scorso fine settimana si è sbloccato a Genova. A centrocampo riecco Rafia, anche lui reduce dalla Coppa d’Africa, al posto dello squalificato Ramadani.

La Fiorentina è stata una delle più attive negli ultimi giorni di mercato: il nuovo acquisto Belotti, arrivato dalla Roma in prestito, dovrebbe andare immediatamente in panchina. Sta meglio Sottil, che si candida per una maglia sulla fascia sinistra, dall’altro lato giocherà il ristabilito Gonzalez, desideroso di riscattarsi dopo il rigore sbagliato contro l’Inter. Dietro più Biraghi di Parisi.

Come vedere Lecce-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Lecce-Fiorentina, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Due squadre che vivono un momento difficile, soprattutto in termini realizzativi. Il Lecce ha segnato solo due gol nelle ultime sei partite, la Fiorentina nel mese di gennaio ne ha fatti a malapena due – uno dei quali su rigore – peraltro nello stesso match (Udinese). La trasferta salentina resta in ogni caso insidiosa per una Viola sempre molto imprevedibile: il numero delle reti complessive sarà inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Rafia, González; Almqvist, Krstovic, Oudin.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; González, Bonaventura, Sottil; Beltrán.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1