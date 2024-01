Genoa-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Lecce è una partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Retegui e Gudmundsson domenica scorsa hanno permesso al Genoa di tornare a vincere dopo tre pareggi di fila e di allungare la striscia positiva, che va avanti da ben sei giornate. I due attaccanti rossoblù hanno ribaltato la Salernitana, in vantaggio dopo appena due minuti di gioco e regalato ad Alberto Gilardino il terzo successo stagionale (1-2) in trasferta dopo quelli con Lazio e Sassuolo.

Quella allenata dall’ex centravanti di Milan e Fiorentina si conferma una squadra solida, sotto tutti i punti di vista e che raramente si fa surclassare dall’avversario di turno. L’organizzazione, soprattutto in fase di non possesso palla, sembra essere il valore aggiunto del Grifone, come si evince dai numeri difensivi: nessuno ha subito meno gol del Genoa (25) dall’undicesimo posto in giù, parte destra della classifica che adesso “comandano” proprio i liguri, a sole tre lunghezze dal Torino decimo. La salvezza, obiettivo primario della neopromossa, di questo passo arriverà molto presto. Gilardino conta di mettere un altro mattoncino nel lunch match domenicale contro il Lecce, scontro diretto tra squadre che vogliono regalarsi una seconda parte di stagione all’insegna della tranquillità.

I salentini hanno 4 punti in meno del Genoa e dalla partita d’andata – giocata lo scorso settembre e vinta 1-0 dai giallorossi – hanno ottenuto una sola vittoria, contro il Frosinone a dicembre. Domenica, invece, gli uomini di Roberto D’Aversa sono crollati con la Juventus (3-0), incassando la quarta sconfitta negli ultimi cinque turni di campionato, in cui il Lecce ha segnato a malapena un gol.

Genoa-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Formazione da reinventare per Gilardino, che a centrocampo non avrà né Badelj né Frendrup, squalificati. In difesa possibile conferma di Spence, arrivato dal Tottenham nell’ambito dell’affare Dragusin, mentre dovrebbe recuperare Sabelli, che verrà schierato sulla corsia destra. Dall’altro lato agirà invece Vasquez.

D’Aversa sempre senza Rafia, Touba e Banda – impegnati finora con le rispettive nazionali in Coppa d’Africa – e con diversi dubbi da sciogliere in attacco, dove in quattro si contendono due maglie: Piccoli è in ballottaggio con Krstovic, mentre Sansone insidia la titolarità di Strefezza.

Genoa-Lecce è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Ferraris” di Genova e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Genoa-Lecce anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il Genoa è imbattuto contro il Lecce a Marassi: cinque successi e due pareggi nei sette precedenti. Un trend che dovrebbe continuare, alla luce del momento particolare che stanno vivendo – in particolar modo dal punto di vista offensivo – i salentini. Rossoblù leggermente favoriti in un match in cui il numero delle reti totali potrebbe essere inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Genoa-Lecce

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Spence; Sabelli, Thorsby, Strootman, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Retegui.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0