Verona-Frosinone, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Verona-Frosinone è una partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Fuga da Verona, potremmo definirla. Gli scaligeri sono tra i più attivi – non solo per quanto riguarda la Serie A – in questo mercato di gennaio. È un vero e proprio “esodo” quello che si sta verificando da qualche settimana a questa parte: otto hanno già fatto le valigie – Hien, Terracciano, Hongla, Doig, Ngonge, Diao, Faraoni e Kallon – e prima del gong lascerà il Veneto anche l’attaccante Djuric, in procinto di trasferirsi al Monza. Oltre 40 i milioni che la società gialloblù ha incassato nella sessione invernale che sta per concludersi.

Tantissime uscite, insomma, a fronte di pochissime entrate: una situazione allarmante che complica i piani di salvezza della squadra di Marco Baroni, che dovrà affrontare quasi un intero girone di ritorno con una rosa ridotta all’osso e privata dei giocatori più talentuosi, Ngonge su tutti. Una conseguenza delle vicissitudini che nell’ultimo periodo hanno riguardato il club? Può essere, ma a questo punto mantenere la categoria diventa davvero un’impresa. Eppure il Verona è ancora in piena corsa: è terzultimo ma con un solo punto in meno del Cagliari. Baroni e i suoi uomini hanno rimediato quattro sconfitte nelle ultime sei partite – in cui hanno affrontato anche Fiorentina, Inter e Roma – riuscendo però ad aggiudicarsi i due scontri diretti con Cagliari ed Empoli, entrambi al “Bentegodi”. Contro il Frosinone, altra diretta concorrente, proveranno a fare lo stesso nonostante i ciociari, avanti di cinque lunghezze in classifica, si siano appena rilanciati battendo nettamente il Cagliari allo “Stirpe” (3-1) e tornando a vincere dopo un digiuno di sette giornate. La squadra di Eusebio Di Francesco però soffre particolarmente in trasferta: lontano dal proprio pubblico ha racimolato solo due punti.

Verona-Frosinone: le ultime notizie sulle formazioni

Scelte ovviamente forzate per Baroni, che al centro dell’attacco schiererà Henry: il belga verrà supportato da Mboula, Suslov e Lazovic. Dalla panchina Saponara, ma scalpitano anche i nuovi acquisti Noslin e Tavsan, appena arrivati. A centrocampo riecco Duda, mentre in difesa ritorna Dawidowicz, con Cabal a sull’out sinistro.

Per Di Francesco i dubbi principali sono in attacco, dove si contendono una maglia Kaio Jorge e Cheddira, in difesa invece è totale emergenza a causa dei forfait di Marchizza, Oyono, Monterisi, Lirola, Bonifazi e Lusuardi. Zortea e Gelli agiranno sulle fasce, i due centrali saranno Okoli e Romagnoli. In mezzo c’è Brescianini.

Come vedere Verona-Frosinone in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Il Frosinone si è aggiudicato tutti e tre i precedenti con il Verona in Serie A, partite in cui le due squadre sono sempre andate entrambe a segno. I ciociari, malgrado il rendimento deficitario in trasferta, dovrebbero ottenere almeno un punto da questa sfida, approfittando del clima di “smobilitazione” che si respira nell’ambiente scaligero. Match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Verona-Frosinone

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda; Mboula, Suslov, Lazovic; Henry.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Gelli; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Reinier.

Verona-Frosinone: chi vince? Verona

Pareggio

Frosinone View Results

POSSIBILE RISULTATO: 1-2