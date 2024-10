Benfica-Feyenoord, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Benfica-Feyenoord è una partita valida per la terza giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostici

Due partite due vittorie: una in trasferta semplice sul campo della Stella Rossa, che sarà una delle cenerentole di questa nuova Champions League, l’altra in casa contro l’Atletico Madrid: bellissima, con un quattro a zero che non ha lasciato spazio a storie e commenti. Insomma, il Benfica sta benissimo, è in forma smagliante, tant’è che arriva a questo appuntamento contro gli olandesi del Feyenoord con la bellezza di 9 risultati utili di fila e 8 sono vittorie.

Non che il Feyenoord stia male, anche perché in Olanda la squadra ospite è una delle migliori: cinque i risultati utili di fila in questo caso, con una sconfitta e una vittoria nelle prime due giornate di Champions League. Ottima, fondamentale, quella in trasferta sul campo del Girona nel turno precedente, che ha messo un poco le cose in discesa. Ma il Benfica, sappiamo benissimo, per qualità tecniche ed esperienza, è tutta un’altra cosa rispetto alla squadra spagnola.

I confronti ufficiali tra queste due squadre sono abbastanza datati, quindi non si può fare riferimento. L’ultimo incrocio in amichevole, invece, c’è stato la passata estate, alla fine di luglio: risultato netto per i lusitani che hanno vinto cinque a zero. Magari non si ripeterà lo stesso finale nella sfida di Champions League, ma siamo convinti che i padroni di casa riusciranno a prendersi i tre punti.

Dove vedere Benfica-Feyenoord in diretta tv e in streaming

La sfida Benfica-Feyenoord, valida per la terza giornata della nuova Champions League, è in programma mercoledì 23 ottobre alle 21:00. La Champions League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Benfica è quotata a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sarà quasi sicuramente una sfida indirizzata sin da subito, con il Benfica che cercherà in tutti i modi di mettere alle corde la formazione olandese e partirà quindi all’assalto. Match che dovrebbe regalare i tre punti ai padroni di casa in una sfida da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Benfica-Feyenoord

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino Luis, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Lotomba, Trauner, Hancko, Bueno; Milambo, Hwang, Timber; Osman, Ueda, Igor Paixao.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1