Pronostico Athletic Bilbao-Rangers: questa volta il muro crolla

Athletic Bilbao-Rangers è un match valido per i quarti di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni, pronostico

Diciannove tiri totali di cui 4 nello specchio della porta. Oltre il 70% di possesso palla. Dall’altro lato zero tiri dentro lo specchio. Impossibile pensare che questa partita possa essere finita zero a zero. Eppure è così, visti che questi sono i numeri dell’andata. Una gara nella quale l’Athletic Bilbao non è riuscito a sfondare in nessun modo, nemmeno dagli undici metri.

Chiaro che la differenza l’abbia fatta l’espulsione di Propper dei Rangers arrivata dopo pochi minuti. Gli scozzesi sono stati eroici a non capitolare e a tenere viva la fiammella della qualificazione. Difficile, ovviamente, quasi impossibile diremmo noi perché, nello scorso weekend, dopo tre partite senza segnare, il Bilbao ha trovato, nuovamente, la cosa più importante dentro una partita di calcio, il gol. E quindi, gli uomini di Valverde, si sono sbloccati. E sono pronti ad assaltare la squadra del Regno Unito nel match di ritorno che è in programma giovedì nei Paesi Baschi.

Sarà un match simile a quello visto in Scozia, ovviamente, anche se in questo caso almeno inizialmente non ci sarà l’inferiorità numerica. Un assalto da parte del Bilbao che così come successo contro la Roma cercherà sin dai primi minuti di partita di mettere le cose in chiaro. Vorrà dire avere un atteggiamento di quelli che possono intimidire gli avversari che cercheranno di rintanarsi nella propria metà campo. Ma nonostante questo, alla fine, la vittoria del Bilbao ci pare quasi scontata.

Come vedere Athletic Bilbao-Rangers in diretta tv e in streaming

Athletic Bilbao-Rangers è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Lo zero a zero dell’andata è stato solamente un passaggio a vuoto del Bilbao . Che ha in mano la qualificazione e non se la lascerà sfuggire. Match nel quale potremmo vedere una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Rangers

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Prados; N.William, Sancet, I. Williams; Guruzeta.

RANGERS (4-4-2): Butland; Yilmaz, Tavernier, Jefte, Leuke; Cerny, Raskin, Diomande, Hagi; Dessers, Igamane.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0