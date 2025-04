Pronostico Inter-Bayern Monaco: Inzaghi sfida pure la cabala

Inter-Bayern Monaco è un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In Champions League ogni minimo dettaglio, com’è noto, può fare la differenza. E l‘Inter, una settimana fa nel catino dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera, non ha lasciato nulla al caso. Con una prestazione arcigna, cinica e di carattere la squadra di Simone Inzaghi si è regalata forse la notte più bella della stagione, riuscendo a fare ritorno dalla Germania con una vittoria preziosa ed importante.

Un 1-2 che avvicina i nerazzurri a quella che sarebbe la loro seconda semifinale negli ultimi tre anni e che gli consentirà di giocare per 2 risultati su 3 (avanzarebbe anche con il pareggio) nel ritorno di San Siro, dove Lautaro Martinez e compagni non hanno mai perso in questa edizione della Champions League, considerando sia la fase a gironi che quella ad eliminazione diretta. Tutto, però, è ancora in bilico: il Bayern Monaco è soltanto “ferito” e crede fermamente nella “remuntada”, anche se solo in un’occasione – contro la Lazio lo scorso anno – è riuscito a superare il turno nelle ultime otto volte in cui ha perso la gara d’andata nella coppa dalle grandi orecchie. I bavaresi cercheranno di dominare il possesso e di eludere il più possibile il pressing dei nerazzurri: senza la palla i limiti qualche limite è emerso – soprattutto nel primo tempo – e non è un caso che, dopo aver riacciuffato l’Inter a cinque minuti dalla fine grazie al veterano Muller, il Bayern abbia incassato il gol decisivo di Frattesi su una velocissima e letale ripartenza dei campioni d’Italia in carica.

Bayern Monaco sempre vincente a San Siro

Dal canto suo, l’Inter dovrà essere perfetta come sette giorni fa. Pronta a colpire al momento opportuno e non cullarsi troppo sul risultato ottenuto in Baviera.

Inzaghi, oltretutto, avrà modo di sfidare pure la cabala: il Bayer Monaco, infatti, ha sempre vinto nelle quattro trasferte giocate nel San Siro nerazzurro in Europa (nelle tre di Champions League non ha addirittura subito neppure un gol). Il tecnico nerazzurro dovrebbe schierare tutti i titolarissimi nel match di ritorno. Il turnover effettuato sabato scorso con il Cagliari non ha creato troppi problemi – sardi battuti 3-1 a San Siro in una gara in cui anche le seconde linee hanno fornito il loro contributo – con l’Inter che ha mantenuto la vetta della classifica di Serie A alla vigilia di una partita che può valere la stagione. In difesa ritornano Pavard e Acerbi, a sinistra si sistemerà Dimarco, che era uscito anzitempo per un problema muscolare nella sfida con gli isolani.

Occhio ai diffidati, che in caso di ammonizione salteranno la semifinale d’andata: in casa Inter dovranno fare attenzione Lautaro Martinez, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella e Pavard (ci sarebbe anche Dumfries ma è infortunato). Ancora emergenza, invece, tra i bavaresi. L’allenatore Vincent Kompany rispetto all’andata ritrova Pavlovic e Coman ma mancheranno all’appello Neuer, Upamecano, Ito, Davies e Musiala. A sinistra, in difesa, si rivedrà Guerreiro, pronto a prendere il posto di Stanisic, tra i peggiori in campo nel Klassiker di sabato scorso con il Borussia Dortmund, terminato 2-2. Un risultato che non ha avuto particolari ripercussioni sulla classifica della Bundesliga, visto che anche il Bayer Leverkusen, unica squadra che può ancora insidiare il primato del Bayern Monaco, non è andato al di là di un pareggio, restando a -6.

Come vedere Inter-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Bayern Monaco è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Il pronostico

I bookmaker sembrano confidare nella rimonta del Bayern Monaco, forse per via dello strano feeling con San Siro. A nostro parere, invece, le assenze con cui deve fare i conti Kompany saranno di nuovo determinanti. I bavaresi proveranno a fare una partita d’assalto ma il rischio è quello di “cadere” nuovamente nella “trappola” di Inzaghi e per loro sarà davvero complicato mantenere la porta inviolata. Potrebbe venirne fuori un’altra gara tirata e movimentata, con entrambe le squadre a segno e più di 2 gol complessivi. Attenzione anche al numero totale dei cartellini, visto che dopo i quarti di finale vengono azzerati per i non diffidati. L’Inter, ad ogni modo, pur soffrendo dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta, centrando così la qualificazione.

Le probabili formazioni di Inter-Bayern Monaco

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Dier, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane.

L'Inter riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-2